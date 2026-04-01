Hay trabajo en la STPS: Abren vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos durante abril

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria con 12 vacantes dentro del Servicio Profesional de Carrera, dirigida a personas con distintos niveles de estudios, desde bachillerato hasta licenciatura.

Las plazas ofrecen sueldos que van de los 21 mil a más de 50 mil pesos mensuales, además de prestaciones de ley y estabilidad laboral en el gobierno federal.

Las posiciones se concentran principalmente en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la alcaldía Álvaro Obregón, aunque también hay oportunidades en Ensenada, Baja California.

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Salarios, perfiles y puestos disponibles en la Secretaría del Trabajo

Entre las vacantes más destacadas se encuentra:



Subdirección de Área de Tesorería , con un salario mensual bruto de 50 mil 332 pesos . Este puesto requiere licenciatura en áreas como Contaduría, Finanzas o Economía, así como al menos cuatro años de experiencia en administración pública o contabilidad.

, con un . Este puesto requiere licenciatura en áreas como Contaduría, Finanzas o Economía, así como al menos cuatro años de experiencia en administración pública o contabilidad. Jefatura de Departamento de Seguimiento Presupuestal , con sueldo de 31 mil 128 pesos mensuales. El perfil solicitado contempla licenciatura (pasante o titulado) y tres años de experiencia en áreas administrativas o contables.

, con sueldo de 31 mil 128 pesos mensuales. El perfil solicitado contempla licenciatura (pasante o titulado) y tres años de experiencia en áreas administrativas o contables. Jefatura de Departamento de Integración de Estadística Salarial, con ingreso de 26 mil cinco pesos mensuales. En este caso, se requiere formación en Economía, Estadística o áreas afines, además de experiencia en análisis de datos o administración pública.

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Para quienes cuentan con bachillerato concluido:



Plaza de Inspección Federal del Trabajo Calificado, con sede en Ensenada, Baja California. El salario es de 21 mil 116 pesos mensuales y exige experiencia previa de al menos tres años, además de disponibilidad para viajar.

¿Cómo aplicar a las vacantes de la STPS durante abril 2026?

El registro de aspirantes se realiza exclusivamente en el portal TrabajaEn, donde los interesados deberán crear una cuenta y cargar su información curricular.

¡Sí hay trabajo! Segob lanza vacantes en CDMX con sueldos de 23 mil pesos y solo piden bachillerato ¿Te interesa el servicio público? La Segob publicó puestos de enlace con salarios competitivos; tienes hasta el 8 de abril para registrarte en la plataforma oficial. 30 marzo, 2026

El proceso contempla varias etapas:



Registro: del 26 de marzo al 10 de abril

Evaluaciones : exámenes de conocimientos y habilidades a partir del 15 de abril

: exámenes de conocimientos y habilidades a partir del 15 Revisión documental: validación de experiencia y estudios

validación de experiencia y estudios Entrevistas: fechas notificadas a través de la plataforma

Es indispensable contar con documentos originales como identificación oficial, acta de nacimiento, comprobantes de estudios y experiencia laboral.

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