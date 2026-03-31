¡Es tu oportunidad de trabajo! ONU México abre vacantes y pasantías en CDMX

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias en México abrieron nuevas oportunidades laborales y de prácticas profesionales en la Ciudad de México (CDMX), dirigidas tanto a estudiantes como a proveedores de servicios.

Las vacantes destacan por su perfil internacional y la posibilidad de adquirir experiencia en organismos multilaterales, aunque es importante considerar que los salarios no siempre son públicos y pueden variar según el tipo de contratación.

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ONU México ofrece pasantía en Marketing

Una de las principales oportunidades es la posición de Pasante de Marketing e Información Pública, publicada por el Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU.

Detalles clave de la vacante:



Ubicación: Ciudad de México

Área: Información pública / marketing

Nivel: Pasantía

Fecha límite: 1 de abril de 2026

Este tipo de prácticas está dirigido principalmente a estudiantes universitarios o recién egresados interesados en comunicación, relaciones internacionales, marketing o áreas afines.

¿Cómo aplicar?



Ingresa al portal oficial de carreras de la ONU

Busca el ID de vacante: 274212

Completa tu perfil en línea y adjunta CV en inglés

Aplica antes de la fecha límite

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ONU Mujeres México: contratación de servicios y requisitos

Por otro lado, la agencia ONU Mujeres lanzó una convocatoria distinta, enfocada en la contratación de servicios.

Servicio solicitado



Limpieza de oficinas

Suministro de insumos de cafetería

Ubicación: México

Fecha límite: 10 de abril de 2026

Contacto: adquisicionesmex@unwomen.org

Este tipo de convocatoria está dirigida principalmente a empresas o proveedores que puedan cumplir con estándares de calidad y servicio, por lo que se recomienda contar con experiencia previa comprobable.

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Empleo en la ONU: consejos para aumentar tus posibilidades

Si buscas integrarte a la ONU o alguna de sus agencias, toma en cuenta estas recomendaciones:



Dominio del inglés : es indispensable para la mayoría de vacantes

: es indispensable para la mayoría de vacantes Experiencia internacional o voluntariado : suma puntos en el proceso

: suma puntos en el proceso CV enfocado en competencias : destaca logros, no solo funciones

: destaca logros, no solo funciones Aplicar con anticipación: las plataformas suelen saturarse en los últimos días

Trabajar en organismos internacionales como la ONU o ONU Mujeres no solo representa una oportunidad laboral, sino también una puerta de entrada al ámbito global, donde la experiencia puede abrir nuevas oportunidades en el sector público, privado y social.

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