¡Es tu oportunidad de trabajo! ONU México abre vacantes y pasantías en CDMX
¿Buscas pasantía o contrato de servicios? Revisa el ID de vacante, los idiomas requeridos y el calendario de cierres para las oficinas en México.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias en México abrieron nuevas oportunidades laborales y de prácticas profesionales en la Ciudad de México (CDMX), dirigidas tanto a estudiantes como a proveedores de servicios.
Las vacantes destacan por su perfil internacional y la posibilidad de adquirir experiencia en organismos multilaterales, aunque es importante considerar que los salarios no siempre son públicos y pueden variar según el tipo de contratación.
#MartesDeVacantes— ONU México (@ONUMX) March 31, 2026
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ONU México ofrece pasantía en Marketing
Una de las principales oportunidades es la posición de Pasante de Marketing e Información Pública, publicada por el Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU.
Detalles clave de la vacante:
- Ubicación: Ciudad de México
- Área: Información pública / marketing
- Nivel: Pasantía
- Fecha límite: 1 de abril de 2026
Este tipo de prácticas está dirigido principalmente a estudiantes universitarios o recién egresados interesados en comunicación, relaciones internacionales, marketing o áreas afines.
¿Cómo aplicar?
- Ingresa al portal oficial de carreras de la ONU
- Busca el ID de vacante: 274212
- Completa tu perfil en línea y adjunta CV en inglés
- Aplica antes de la fecha límite
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ONU Mujeres México: contratación de servicios y requisitos
Por otro lado, la agencia ONU Mujeres lanzó una convocatoria distinta, enfocada en la contratación de servicios.
Servicio solicitado
- Limpieza de oficinas
- Suministro de insumos de cafetería
- Ubicación: México
- Fecha límite: 10 de abril de 2026
- Contacto: adquisicionesmex@unwomen.org
Este tipo de convocatoria está dirigida principalmente a empresas o proveedores que puedan cumplir con estándares de calidad y servicio, por lo que se recomienda contar con experiencia previa comprobable.
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Empleo en la ONU: consejos para aumentar tus posibilidades
Si buscas integrarte a la ONU o alguna de sus agencias, toma en cuenta estas recomendaciones:
- Dominio del inglés: es indispensable para la mayoría de vacantes
- Experiencia internacional o voluntariado: suma puntos en el proceso
- CV enfocado en competencias: destaca logros, no solo funciones
- Aplicar con anticipación: las plataformas suelen saturarse en los últimos días
Trabajar en organismos internacionales como la ONU o ONU Mujeres no solo representa una oportunidad laboral, sino también una puerta de entrada al ámbito global, donde la experiencia puede abrir nuevas oportunidades en el sector público, privado y social.
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