La misteriosa razón por la que se tapan los santos en las iglesias en Semana Santa

En plena Semana Santa 2026, uno de los detalles que más llama la atención dentro de las iglesias es ver imágenes, crucifijos y figuras religiosas cubiertas con telas moradas. Para muchos fieles y curiosos, esta práctica genera preguntas: ¿por qué se tapan los santos en Semana Santa?

Aunque parece una acción misteriosa, en realidad se trata de un acto que tiene un profundo significado dentro de la tradición católica que conecta con el recogimiento, el duelo y la reflexión espiritual. Si también tienes esta duda, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te explicamos de qué se trata esta tradición.

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¿Por qué se cubren las estatuas con telas moradas durante la Semana Santa?

La costumbre de cubrir los santos en Semana Santa, especialmente durante la recta final de la Cuaresma, simboliza un momento de luto y austeridad dentro de la Iglesia. De acuerdo con la tradición católica, este acto busca centrar la atención de los fieles en la Pasión de Cristo, evitando distracciones visuales y fomentando la introspección.

El color morado de las telas no es casual, pues representa penitencia, preparación y duelo. Al cubrir las imágenes, se genera un ambiente más sobrio que invita a los creyentes a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús antes de su crucifixión. Es, en esencia, una forma simbólica de “ocultar la gloria” para recordar el sufrimiento.

Además, esta práctica tiene raíces antiguas que se remontan a Europa, donde se utilizaban velos para marcar los momentos más solemnes del calendario litúrgico. Con el paso del tiempo, la tradición se extendió a distintos países, incluido México, donde sigue vigente en muchas parroquias.

¿Cuándo se tapan los Santos en Semana Santa 2026?

En el calendario litúrgico, los santos se cubren a partir del quinto domingo de Cuaresma, también conocido como Domingo de Ramos. En Semana Santa 2026, esta fecha marca el inicio de los días más solemnes para la Iglesia católica.

Las imágenes como las de la Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo permanecen cubiertas hasta el Viernes Santo, cuando se recuerda la crucifixión de Cristo. En algunos templos, los velos se retiran durante las celebraciones del Sábado de Gloria o el Domingo de Resurrección, simbolizando el triunfo de la vida sobre la muerte.

Esta tradición coincide con momentos clave de la Semana Mayor, como el Jueves Santo y el Viernes Santo, fechas en las que miles de fieles participan en procesiones, misas y representaciones religiosas; por ejemplo, la Pasión de Cristo en Iztapalapa, considerada incluso como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, desde diciembre de 2025.

En México, donde la Semana Santa tiene una fuerte carga cultural y religiosa, ver los santos cubiertos forma parte de un ambiente que mezcla fe, historia y tradición.

Al final, más allá del simbolismo, esta práctica invita a detenerse, observar y entender el sentido profundo de la Semana Santa. Para la Iglesia Católica y sus fieles, se trata de un tiempo de reflexión, recogimiento y renovación espiritual que sigue vigente en 2026.