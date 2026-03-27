Pasión en Iztapalapa 2026: Horarios, cierres y origen del Domingo de Ramos

La Pasión en Iztapalapa es uno de los eventos religiosos y culturales más importantes y se tienen previstas muchas actividades que comienzan con el Domingo de Ramos en el Cerro de la Estrella y barrios originarios.

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Fechas clave de la Semana Santa

Durante la Semana Santa las iglesias y templos se vuelven los lugares más concurridos y aquí te compartimos las fechas clave de la celebración religiosa:

Domingo de Ramos - 29 de marzo.

Lunes Santo - 30 de marzo.

Martes Santo - 31 de marzo.

Miércoles Santo - 1 de abril.

Jueves Santo - 2 de abril.

Viernes Santo - 3 de abril es cuando ocurre la Pasión, crucifixión y Muerte de Jesús

Sábado Santo - 5 de abril, se espera la Sepultura de Jesús

Domingo de Resurrección - 6 de abril, es el día en que Jesús vence a la muerte y se eleva al cielo.

Cierres viales por la Pasión de Cristo en Iztapalapa

El Domingo de Ramos marca el inicio de las actividades por la Pasión de Cristo en Iztapalapa y se registran cierres en la zona. Aunque no se han dado a conocer los cierres por parte de las autoridades, con base en información del año pasado, por lo regular los cortes comienzan alrededor de las 06:00 horas y terminan a las 18:00 horas. Algunas de las calles con más afectaciones son:

Casa de los Ensayos

Aztecas

Mariano Escobedo

Cuauhtémoc

Eje 6

Temazcal

Tecorrales

Callejón del 57

Allende

Ayuntamiento

Avenida Toltecas

Callejón General Anaya

General Anaya

Ignacio Comonfort

¿Por qué es tan importante el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos representa el gran portal por el entramos en la Semana Santa para contemplar los últimos momentos de la vida de Jesús. En la actualidad las personas asisten a la misa y llevan un manojo de olivo para que sea bendecido por el sacerdote. Los fieles acostumbran colocar las palmas junto a las cruces o cuadros religiosos en sus casas como recuerdo de la victoria de Jesús.

Mujeres en la tradicional representación de la Pasión de Cristo