EUA cambia requisitos de visa para adolescentes y adultos mayores en 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que los adolescentes de 14 años y los adultos mayores de 79 años deberán cumplir con una entrevista presencial obligatoria para obtener su visa estadounidense.

Hasta ahora, niños y adultos mayores podían beneficiarse de la exención de entrevista, especialmente en renovaciones de visas de no inmigrante como turismo, estudios o trabajo temporal. Con el cambio, todos los solicitantes de estas edades deberán presentarse en persona, entregar el formulario DS‑160 y permitir que el oficial consular verifique su documentación y antecedentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes deben cumplir con la entrevista para solicitar la visa de Estados Unidos?

El nuevo requisito afecta principalmente a menores de 14 años y a adultos mayores de 79 años. Las excepciones son muy limitadas e incluyen visas diplomáticas, oficiales o renovaciones recientes dentro de un período corto, pero la mayoría de los solicitantes deberá asistir a la entrevista en la embajada o consulado.

A partir del 15 de diciembre, todos los solicitantes de visa H-1B y sus dependientes H-4 están sujetos a una revisión de su presencia en línea.



Este proceso es similar al que ya se aplica para visas F, M y J.



🔓 Se recomienda que los solicitantes configuren sus redes sociales… pic.twitter.com/fCPVZhJv70 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 22, 2026

Padres y tutores de niños deben presentar documentación adicional que acredite identidad y autorización de viaje, mientras que los adultos mayores deben tener toda su documentación personal actualizada para facilitar el proceso.

¿Qué implica el nuevo requisito para solicitar la visa de Estados Unidos?

La obligación de asistir a la entrevista significa que la solicitud de visa no podrá completarse únicamente de forma electrónica ni mediante envío de documentos. Durante la entrevista, el oficial consular revisará el formulario DS‑160, verificará la documentación de respaldo, hará preguntas sobre el propósito del viaje y confirmará la identidad del solicitante.

Este cambio obliga a planificar con anticipación la reserva de citas en los consulados y embajadas, ya que el aumento de entrevistas obligatorias podría generar tiempos de espera más largos de lo habitual. Las autoridades recomiendan revisar toda la documentación antes de la cita y consultar la página oficial del consulado o embajada para información actualizada sobre horarios y requisitos.

El nuevo requisito refleja la intención de Estados Unidos de mantener un proceso de emisión de visas seguro y controlado, asegurando que todos los solicitantes, incluso aquellos que tradicionalmente estaban exentos, cumplan con la entrevista presencial obligatoria y con todos los controles de seguridad.