¿Y la gasolina a 10 pesos? Precio del combustible ronda los 30 ante falsa promesa de la 4T

Pese a las promesas de campaña que se dieron previo a las elecciones del 2018 en dónde Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la gasolina tendría un máximo de 10 pesos en el país, hoy en día el precio del combustible en las diferentes entidades de la República pueden llegar a rondar los 30 pesos por litro.

Y es que a pesar de que recientemente el Gobierno de México anunció un acuerdo con los gasolineros para mantener la gasolina magna por debajo de los 24 pesos, la premium y el diésel siguen disparándose afectando la movilidad de millones de mexicanas y mexicanos.

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Precio de la gasolina más cara en México

De acuerdo con los datos promediados a nivel nacional este jueves 2 de abril, el precio de la gasolina en México en el marco de la Semana Santa 2026 puede superar los 23.50 pesos en la magna, así como los 28 pesos en la premium y el diésel.

El promedio en el costo del combustible en México al corte de este 2 de abril, es el siguiente:

Gasolina regular (magna): entre los 23.50 y los 23.70 pesos por litro

Gasolina premium: entre los 28.02 y los 28.16 pesos por litro

Diésel: promedio máximo de 28.80 pesos por litro

Es importante mencionar que estos montos pueden variar dependiendo de la entidad de la República Mexicana en donde se busque comprar la gasolina en cuestión.

¿Qué prometió la 4T y no cumplió en relación a la gasolina?

Durante toda la campaña del 2018 el movimiento denominado como la 4T impulsada por Morena, prometió que el costo de la gasolina iba a llegar hasta los 10 pesos por litro gracias a las estrategias que estaban pensando en su momento con la construcción de una nueva refinería.

Otra de las promesas de campaña que se dieron en su momento, es que no habría más gasolinazos en el país, sin embargo, cuándo AMLO asumió como presidente de México el precio máximo de la gasolina en promedio era de 19.31 pesos, mientras que cuando salió de Palacio Nacional quedó por arriba de los 23 pesos en promedio.

Refinería de Dos Bocas tiene sobrecosto del 160%

Más allá de las falsas promesas en cuánto al precio de la gasolina en México, es importante mencionar que la obra de la refinería de Dos Bocas ha representado un fuerte golpe para la economía en el país, pues lejos de los 8 mil millones de pesos que se prometió costaría la obra, hoy en día se reporta un sobrecosto superior al 150%.

Alza en precios de la gasolina golpea bolsillos de los mexicanos

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