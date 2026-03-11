OFICIAL: Ponen tope al precio máximo de la gasolina en México; no pueden venderla más cara

La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que oficialmente se firmó el nuevo acuerdo voluntario con el sector gasolinero para establecer un nuevo precio máximo en la gasolina regular que se vende a lo largo y ancho del país a partir de este mismo 2026.

A través de un breve texto compartido vía redes sociales, la ejecutiva federal anunció la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio, esto con la finalidad de evitar que el precio del combustible supere la barrera de los 24 pesos por litro.

¿Cuál es el nuevo máximo al precio de la gasolina regular en México?

De acuerdo con lo mencionado por el Gobierno de México, el nuevo precio máximo de la gasolina regular en nuestro país quedó establecido en 24 pesos por litro, por lo cual el combustible bajo denominación “magna”, “verde” y similares, no podrá venderse por más de lo antes mencionado.

Es importante destacar que este nuevo precio máximo no aplica en la gasolina premium ni en el diésel, combustibles que cuentan con diferentes grados de octanos y los cuales se usan para diferentes tipos de motores, vehículos y demás.

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro. pic.twitter.com/yG33VI6yOX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 11, 2026

Gasolineros respaldan acuerdo en el precio máximo del combustible

Luego de que se diera a conocer el acuerdo entre el Gobierno de México y la industria gasolinera, líderes de este sector respaldaron el anuncio señalando que el documento fue firmado por diferentes grupos y marcas que operan en el país.

Por otro lado, se dio a conocer que las compañías se comprometieron a garantizar el suministro en las estaciones de servicio, además de que se incluyó un cumplimiento en el despachado de litros completos del combustible.

Precio promedio de la gasolina premium y el diésel

Vale la pena mencionar que dependiendo de la gasolinera en la que se busque comprar el combustible, el precio de la gasolina premium y el diésel puede rondar entre los 25 y los 27 pesos por litro respectivamente.

México tiene una de las gasolinas más caras a nivel mundial

