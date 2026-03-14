Pagarás menos; aplican estímulo fiscal al combustible en México y este es el máximo que deberás pagar

Tras un año sin estímulo fiscal en el diésel en México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que del 14 al 20 de marzo de este 2026 el precio de este combustible tendrá un apoyo del 35.21% para las y los automovilistas, los cuales en días pasados tuvieron que pagar hasta 30 pesos por litro en algunas estaciones de servicio.

Fue en su publicación del pasado viernes 13 de marzo, que se informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estará aplicando el estímulo hasta por una semana, esto derivado al alza en el precio del diésel tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.

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Precio del combustible diésel en México del 14 al 20 de marzo

Con el estímulo fiscal establecido por la SHCP a este combustible, el precio del diésel tendrá un apoyo de 2.59 pesos por cada litro comprado por las y los conductores en las diferentes estaciones de servicio.

Por otro lado, es importante mencionar que se estableció que de este mismo 14 al próximo 20 de marzo, se estará aplicando una cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 4.7710 pesos, lo cual representa un alivio en vez de los 7.3634 que se pagaban antes por del total del gravamen.

Con lo antes mencionado, el precio máximo promedio en el que se podrá encontrar el diésel dentro de nuestro país, irá de 27.83 a los 28 pesos según la zona del país en donde se busque cargar este tipo de combustible.

Precio de la gasolina en México del 14 al 20 de marzo

A pesar de que se dio a conocer el estímulo fiscal para el diésel que se estará aplicando a lo largo de la próxima semana, es importante señalar que tanto la gasolina magna como la premium no recibieron apoyo por parte de la SHCP.

Con ello, el precio máximo de la gasolina magna se mantendrá en los 24 pesos, mientras que en la premium se pueden llegar a encontrar precios por arriba de los 25 y 26 pesos por cada litro comprado.

México tiene una de las gasolinas más caras a nivel mundial

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