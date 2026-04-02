¡Directo a la playita! Descuentos en autobús para maestros y estudiantes durante Semana Santa 2026

Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, alumnos y docentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuentan con descuentos para adquirir boletos de autobuses para viajar a alguno de los destinos turísticos nacionales o visitar a sus familiares.

Si estás pensando en visitar otro estado y formas parte de este sector de la población, en adn Noticias te presentamos las rebajas a las que podrías acceder. Asimismo en una entrega pasada, te informamos sobre los derechos que tienes como pasajero.

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Semana Santa 2026: ¿Qué descuentos hay para estudiantes y maestros?

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se aplicarán los siguientes beneficios:

Estudiantes: 50% de descuento en el boleto, incluyendo los de nivel medio superior y superior.

Maestros: 25% de descuento.

La medida tendrá una vigencia del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril del año presente, de acuerdo a las vacaciones establecidas en el calendario escolar autorizado por la SEP.

¿Cómo obtener los descuentos para estudiantes y maestros en Semana Santa 2026?

Las instituciones educativas que participan son escuelas públicas y privadas reconocidas por la SEP, así como universidades e institutos como:



UNAM

IPN

Colegio de Bachilleres

Otras escuelas incorporadas al sistema educativo nacional

Para obtener el beneficio, únicamente deberás presentar la credencial vigente de la institución educativa a la que perteneces, esto tanto al comprar el boleto como al abordar el transporte.

Empresas como Estrella Blanca, ADO, Turistar y Primera Plus suelen ofrecer estas promociones.

Cabe destacar que estos descuentos suelen estar sujetos a disponibilidad, ya que las empresas de transporte tienen un número limitado de asientos destinados a estas tarifas por unidad.

Se recomienda a las y los viajeros planificar con anticipación, especialmente en rutas de alta demanda hacia destinos de playa, donde la afluencia de pasajeros aumenta considerablemente durante estas fechas.

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