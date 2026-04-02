Semana Santa 2026: Lista de derechos al viajar en autobús, según Profeco

¿Te preguntas cuáles son los derechos del viajero? Ante las vacaciones de Semana Santa 2026, la Procuraduría Federal

del Consumidor (Profeco) dio a conocer las situaciones que son justas y legales y así evitar prácticas abusivas de las empresas transportistas.

Esta serie de recomendaciones buscan garantizar que las personas usuarias del transporte terrestre conozcan y ejerzan sus derechos. La dependencia federal enfatiza que los pasajeros tienen garantías claras durante esta temporada de alta demanda, cuando millones de mexicanos se desplazan a diferentes destinos turísticos.

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Profeco: ¿Qué derechos tienen los pasajeros de autobús en Semana Santa 2026?

De acuerdo con Profeco, uno de los aspectos fundamentales es que el boleto de viaje funciona como contrato y comprobante del servicio, por lo que debe incluir datos claros como la razón social de la empresa, fecha, horario, número de asiento, origen, destino, tipo de servicio y precio total. Además, es indispensable conservarlo para cualquier aclaración o reclamación.



Derecho a un servicio conforme a lo contratado

La Profeco subrayó que las empresas están obligadas a respetar las condiciones establecidas en el boleto, incluyendo horario, costo y tipo de servicio. Cualquier incumplimiento puede ser motivo de queja por parte del usuario.



Reembolsos y compensaciones

En caso de cancelaciones o retrasos mayores a dos horas atribuibles a la empresa, los pasajeros tienen derecho a:

- Reembolso total del boleto

- Bonificación mínima del 20% del precio pagado



Seguro de viajero y equipaje

Las líneas de autobuses deben ofrecer un seguro que cubra accidentes, fallecimiento o daños al equipaje durante el trayecto. Asimismo, los pasajeros pueden transportar hasta 25 kilogramos de equipaje sin costo adicional.



Descuentos obligatorios

Durante los periodos vacacionales oficiales, se deben aplicar descuentos en el transporte:

- 50% para estudiantes

- 25% para docentes

- Hasta 50% para personas adultas mayores con credencial del INAPAM

¿Cómo contactar a Profeco para presentar una queja?

También recordó que está prohibido negar el servicio o discriminar a los usuarios por motivos de género, nacionalidad, religión, condición económica, orientación sexual o discapacidad.

"La Profeco continuará vigilante mediante el operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026” hasta el 10 de abril. Además también orienta y atiende quejas de la población consumidora a través de sus canales de atención: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial, y correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx", se indica en el comunicado.

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