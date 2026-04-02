Clima marcado por lluvias y onda de calor hoy 2 de abril, estos son los pronósticos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy 2 de abril, Jueves Santo, hay pronósticos de lluvias, una onda de calor y fuertes vientos.

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera que se desplazará gradualmente sobre la Península de Yucatán y el Mar Caribe, en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en dicha península.

Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General del estado del tiempo de las 06:00 horas en el siguiente enlace: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/sEZEx4zzf2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 2, 2026

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¿En dónde se registrarán lluvias?

Se registrarán fuertes lluvias en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

También se registrarán lluvias aisladas en Baja California, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

¿Qué estados afectará la onda de calor?

La onda de calor continuará en zonas de Jalisco (centro, sur, suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).

Las temperaturas máximas se registrarán de la siguiente manera:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos y Chiapas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

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