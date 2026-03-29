Clima hoy 29 de marzo 2026: Frente frío 42 se debilita y hará calor en estos estados
¿Cómo estará el clima en México hoy? En adn Noticias te brindamos todos los detalles del tiempo este domingo 29 de marzo para que tomes precauciones.
Para el clima de hoy el frente frío 42 perderá intensidad, elevando temperaturas diurnas en norte, noreste, centro y oriente de México, aunque mañanas y noches seguirán frías. Vientos del norte alcanzarán 90 km/h en Istmo y Golfo de Tehuantepec, y 30-50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, menguando por la tarde.
Lluvias fuertes con chubascos y descargas eléctricas afectarán oriente, sur y sureste; posible granizo en norte, occidente y centro. Pronóstico de lluvias muy fuertes puntuales en Chihuahua y Durango, por vaguada al oeste, canales de baja presión, humedad del Pacífico/Golfo e inestabilidad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿En dónde lloverá hoy domingo en México?
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua y Durango.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.
Estados con calor en México hoy 29 de marzo de 2026
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Frío en México para el clima de hoy
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.