Clima hoy 29 de marzo 2026: Frente frío 42 se debilita y hará calor en estos estados

Para el clima de hoy el frente frío 42 perderá intensidad, elevando temperaturas diurnas en norte, noreste, centro y oriente de México, aunque mañanas y noches seguirán frías. Vientos del norte alcanzarán 90 km/h en Istmo y Golfo de Tehuantepec, y 30-50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, menguando por la tarde.

Lluvias fuertes con chubascos y descargas eléctricas afectarán oriente, sur y sureste; posible granizo en norte, occidente y centro. Pronóstico de lluvias muy fuertes puntuales en Chihuahua y Durango, por vaguada al oeste, canales de baja presión, humedad del Pacífico/Golfo e inestabilidad.

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¿En dónde lloverá hoy domingo en México?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Estados con calor en México hoy 29 de marzo de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío en México para el clima de hoy

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

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