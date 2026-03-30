Onda de calor en Jalisco provocará temperaturas máximas históricas

Jalisco enfrenta una combinación atípica de calor intenso —de la mano de la ola de calor— y lluvias aisladas al cierre de marzo y el arranque de abril, de acuerdo con especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdG).

Desde el pasado 4 de marzo, investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) advirtieron que las temperaturas estarán por encima del promedio histórico, lo que podría detonar tormentas eléctricas inusuales en plena primavera.

El académico Julio Zamora Salvador indicó que tanto marzo como abril cerrarán con temperaturas superiores a lo habitual, con anomalías de entre 0.5 y 1.5 grados en regiones como el centro, costa y sur del estado, es decir, con más calor de lo habitual.

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En el gráfico encontrarás el #Pronóstico para mañana lunes y el día martes en el estadio Guadalajara, #Jalisco y el estadio Monterrey, #NuevoLeón. pic.twitter.com/Y7CPfAvjpo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 30, 2026

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Pronóstico del clima en Jalisco: calor, lluvias y tormentas atípicas

Los registros recientes confirman esta tendencia. En Guadalajara, por ejemplo, el mes de febrero promedió 20º, dos por encima del histórico. Este incremento anticipa un escenario más cálido en las próximas semanas.

Aunque las precipitaciones se mantendrán dentro o por debajo del promedio, no se descartan lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en zonas del sur, norte y oriente del estado, incluso en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Temperaturas en Jalisco por municipio

A continuación, te presentamos el pronóstico detallado en distintos municipios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):



Guadalajara

Lunes: 27°C con cielo nublado Miércoles y jueves: hasta 33°C, con ambiente seco y soleado

Juchitlán

Temperaturas en ascenso de 27°C a 31°C Baja probabilidad de lluvia tras el lunes

Lagos de Moreno

Lunes con lluvias intensas Incremento térmico hasta 29°C hacia el jueves

Ocotlán

Inicio de semana con lluvias (90%) Hacia jueves: temperaturas de 28°C y cielo despejado

Puerto Vallarta

Calor constante entre 31°C y 32°C Condiciones mayormente despejadas durante toda la semana

Tequila

Inicio con nubosidad y ligera lluvia Máximas de hasta 33°C a mitad de semana

Zapopan

Lunes: 25°C / 9°C con lluvias intensas (90%) Martes a jueves: aumento progresivo hasta 29°C, cielo despejado



Celulares registran fallas en México por la ola de calor

¿Por qué habrá lluvias si hay onda de calor?

El meteorólogo Carlos Román Castañeda explicó que el aumento sostenido del calor genera condiciones propicias para la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

“El combustible de las tormentas es el calor”, señaló, al detallar que la combinación con humedad favorece lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y rachas de viento.

Esto explica por qué, pese al ambiente caluroso, pueden presentarse lluvias intensas en cortos periodos.

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Recomendaciones de las autoridades ante el aumento del calor en Jalisco

Las autoridades y especialistas llaman a la población a no confiarse ante cielos despejados, ya que las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas.

Además, recomiendan el uso de protector solar, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

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