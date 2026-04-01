Vaguada en altura y canal de baja presión provocarán lluvias y heladas en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del clima hoy en México y se prevén rachas de viento, chubascos y posible caída de granizo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Vaguada en altura y corriente en chorro subtropical provocarán lluvias y vientos

De acuerdo con el reporte, una vaguada en altura se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con divergencia generando fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas.

Por otra parte, una línea seca en la frontera norte del territorio en combinación con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la región. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Central propiciará lluvias.

¿En qué estados lloverá?

Se tienen previstas lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero y lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

También habrá rachas de viento en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Estados con altas temperaturas

Por otro lado, los estados donde se tienen previstas temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados son:

Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Zacatecas, Querétaro (norte), Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guerrero y Oaxaca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.