Los animales silvestres que propagaron el gusano barrenador en México

La reaparición del gusano barrenador en México encendió alertas sanitarias en febrero de 2026, especialmente en Veracruz, Tamaulipas y la Huasteca. La plaga afecta al ganado y ahora se propaga con mayor rapidez a través de fauna silvestre.

Autoridades agrícolas advierten que estos animales actúan como reservorios naturales, lo que dificulta frenar el brote y eleva el riesgo para productores y ecosistemas.

Animales silvestres que propagaron el gusano barrenador en México

Reportes recientes y locales confirman que diversas especies de mamíferos y aves han sido impactadas. Entre las más mencionadas en el norte de Veracruz y regiones aledañas se encuentran:



Venados

Mapaches

Coyotes

Tejones

Tlacuaches (zarigüeyas)

Jabalíes

En otros estados como Yucatán, Chiapas y Campeche se documentaron casos en ciervos rojos, monos saraguatos (que murieron por la infestación), aves silvestres, búfalos de agua y hasta conejos. Aunque los casos en fauna silvestre son menos numerosos que en ganado o mascotas, su impacto es mayor porque no hay forma de tratarlos directamente.

¿Por qué la fauna silvestre facilita la propagación?

Las moscas depositan huevos en heridas abiertas sin recibir tratamiento alguno.

Las larvas se desarrollan, caen al suelo y reinician el ciclo biológico rápidamente.

Especies silvestres afectadas en México

Además de mamíferos, se detectaron casos en monos saraguatos y aves silvestres.

Algunas muertes impactaron áreas de conservación y biodiversidad local.

Desafíos para el control y la erradicación

La fauna no puede ser vigilada ni medicada como el ganado doméstico.

Esto genera focos permanentes que encarecen campañas sanitarias nacionales.

¿Qué se necesita para enfrentar esta situación?

Expertos y productores coinciden en que se requiere un enfoque integral:



Coordinación estrecha entre autoridades sanitarias, ambientales y ganaderos

Vigilancia activa y notificación rápida de cualquier sospecha

Control efectivo en el ganado doméstico para reducir la presión general de infestación

Monitoreo de fauna silvestre donde sea posible (por ejemplo, en áreas protegidas o bajo manejo)

Productores enfrentan plaga del gusano barrenador sin apoyo del gobierno

Sin interrumpir el ciclo en los animales silvestres, el gusano barrenador seguirá siendo una amenaza constante para las regiones ganaderas de México, destacando la conexión entre salud animal, producción pecuaria y protección del medio ambiente.

