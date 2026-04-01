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Semana Santa caótica por bloqueos y accidentes en carreteras, puntos afectados hoy

Las carreteras y autopistas registran cierres parciales y totales por accidentes y bloqueos hoy; Guardia Nacional y CAPUFE alertan a los conductores en sus viajes por Semana Santa.

Bloqueos y accidentes paralizan carreteras y autopistas en Semana Santa
Servicios de emergencia atendieron el accidente registrado ayer 31 de marzo en el km 140+200, de la carretera Tulancingo-Tihuatlán; se reportan varios bloqueos hoy.|@GN_Carreteras| X

Escrito por: Adriana Pacheco

Los bloqueos en carreteras y autopistas continúan y hoy miércoles 1 de abril afectan a miles de viajeros en estas vacaciones de Semana Santa, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional alertan sobre los puntos exactos en donde hay cierres totales o parciales a la circulación.

Debido a la presencia de neblina y lluvia, algunos caminos se han vuelto peligrosos para la circulación, entre ellos la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza y el libramiento de Villahermosa, a la altura de la plaza de cobro Nacajuca.

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¿Qué carreteras y autopistas reportan bloqueos?

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que la autopista Cuernavaca-Acapulco tiene cierre parcial a la circulación en el kilómetro 219, porque personal de emergencia está laborando en atención a un accidente.

Autopista Cuauhtémoc-Osiris


Se registra cierre total a la circulación en la autopista Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 98, tras un choque en el que se vieron involucrados varios vehículos, algunos de ellos tractocamiones. No hay paso en ambos sentidos ante el derrame de combustible.

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Guardia Nacional alerta a los conductores de cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 084+500, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, en Guanajuato.

Carretera Aguascalientes-Zacatecas

Luego de un fuerte accidente cerca del kilómetro 097+950, de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura del municipio Guadalupe, se liberó la circulación.

Megabloqueo de transportistas y campesinos

Transportistas y campesinos realizarán un nuevo megabloqueo y paro nacional el próximo 6 de abril y prometen "paralizar" carreteras, autopistas y puentes en protesta por la falta de avance en los acuerdo que se firmaron con las autoridades meses atrás para mejorar la seguridad.

Aseguran que tienen la necesidad de volverse a manifestar porque no ven ningún interés de las autoridades para que se resuelva la inseguridad, los homicidios y un freno a la extorsión.

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