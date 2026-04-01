Semana Santa caótica por bloqueos y accidentes en carreteras, puntos afectados hoy

Los bloqueos en carreteras y autopistas continúan y hoy miércoles 1 de abril afectan a miles de viajeros en estas vacaciones de Semana Santa, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional alertan sobre los puntos exactos en donde hay cierres totales o parciales a la circulación.

Debido a la presencia de neblina y lluvia, algunos caminos se han vuelto peligrosos para la circulación, entre ellos la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza y el libramiento de Villahermosa, a la altura de la plaza de cobro Nacajuca.

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¿Qué carreteras y autopistas reportan bloqueos?

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que la autopista Cuernavaca-Acapulco tiene cierre parcial a la circulación en el kilómetro 219, porque personal de emergencia está laborando en atención a un accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Acapulco. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026

Autopista Cuauhtémoc-Osiris



Se registra cierre total a la circulación en la autopista Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 98, tras un choque en el que se vieron involucrados varios vehículos, algunos de ellos tractocamiones. No hay paso en ambos sentidos ante el derrame de combustible.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 98. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóvil. En la zona se registra derrame de combustible. Toma tus precauciones.



Consulta la… — CAPUFE (@CAPUFE) April 1, 2026

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Guardia Nacional alerta a los conductores de cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 084+500, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, en Guanajuato.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 084+500, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/u4tJ0CAm5o — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 1, 2026

Carretera Aguascalientes-Zacatecas

Luego de un fuerte accidente cerca del kilómetro 097+950, de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura del municipio Guadalupe, se liberó la circulación.

#ViaLibre en #Zacatecas tras #AccidenteVial cerca del km 097+950, de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura del Mpio. Guadalupe, Zac. (ENT. Luis Moya ent Osiris). Maneje con precaución. pic.twitter.com/x0ZkutmCwt — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 1, 2026

Megabloqueo de transportistas y campesinos

Transportistas y campesinos realizarán un nuevo megabloqueo y paro nacional el próximo 6 de abril y prometen "paralizar" carreteras, autopistas y puentes en protesta por la falta de avance en los acuerdo que se firmaron con las autoridades meses atrás para mejorar la seguridad.

Aseguran que tienen la necesidad de volverse a manifestar porque no ven ningún interés de las autoridades para que se resuelva la inseguridad, los homicidios y un freno a la extorsión.

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