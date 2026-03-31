Ni CDMX ni Guadalajara: una escuela de este estado en México es la primera del mundo en obtener la American School Certification

En Querétaro, una escuela logró un reconocimiento internacional sin precedentes que la coloca como referente global. Se trata de John F. Kennedy, The American School of Querétaro, que se convirtió en la primera escuela en el mundo en obtener la American School Certification.

Este logro fue otorgado por Cognia, una de las organizaciones más importantes a nivel global en evaluación académica. El reconocimiento valida que la institución ofrece una experiencia educativa alineada con los estándares del sistema estadounidense fuera de ese país.

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¿Qué es la American School Certification y por qué es importante?

La American School Certification es una nueva acreditación internacional que busca identificar a escuelas fuera de Estados Unidos que cumplen con los estándares de una educación auténticamente estadounidense.

A diferencia de otras certificaciones, esta distinción evalúa de forma integral si una institución ofrece una experiencia alineada con el modelo educativo estadounidense en su currículo, su cultura académica y sus resultados.

¿Qué impacto genera para estudiantes y familias de la escuela John F. Kennedy. The American School of Querétaro?

Este reconocimiento tiene implicaciones directas para la comunidad educativa. Para los estudiantes, significa una formación alineada con estándares internacionales que facilita su acceso a universidades tanto en México como en el extranjero.

Para las familias, representa mayor certeza sobre la calidad educativa y la tranquilidad de que sus hijos reciben una preparación sólida para integrarse en entornos globales. La certificación valida que el modelo educativo no solo cumple con requisitos formales, sino que realmente ofrece una experiencia académica competitiva a nivel internacional.

Además, el proceso de evaluación confirmó que la institución cumple con estándares clave como:

Autenticidad académica, con un currículo alineado al sistema estadounidense

Liderazgo y cultura de aprendizaje, con enfoque en pensamiento crítico e innovación

Dominio del inglés y comunicación bilingüe efectiva

¿Cuál es la trayectoria institucional del JFK en Querétaro?

El John F. Kennedy, The American School of Querétaro cuenta con más de 60 años de trayectoria y se ha consolidado como una institución privada, laica y sin fines de lucro que reinvierte sus recursos en infraestructura y programas académicos.

Ofrece educación desde nivel preescolar hasta preparatoria bajo un modelo bilingüe y multicultural, y es una de las pocas escuelas en el país que combina el programa del Bachillerato Internacional con la acreditación de Cognia y la American School Certification.

Ubicada en la zona de Jurica, en Querétaro, la institución se distingue por su comunidad multicultural y por formar estudiantes con habilidades como liderazgo, pensamiento crítico y proyección global, consolidándose como un referente educativo a nivel nacional e internacional.

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