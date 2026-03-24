Universidad en China abre vacantes; ofrece salarios competitivos y así puedes aplicar desde México

La Universidad China de Hong Kong, Shenzhen mantiene abierta una convocatoria internacional para contratar profesores e investigadores en ingeniería. La oferta está dirigida a talento extranjero —incluidos mexicanos— que busquen integrarse a proyectos de alto nivel en Asia.

La universidad busca perfiles en dos grandes áreas:



Ingeniería eléctrica y computacional : robótica, inteligencia artificial, redes, microelectrónica y sistemas inteligentes

: robótica, inteligencia artificial, redes, microelectrónica y sistemas inteligentes Nuevas energías: sistemas eléctricos, smart grids e integración de IA en energía

A continuación, te explicamos de forma clara qué piden, qué ofrecen y cómo aplicar.

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Requisitos para aplicar a las vacantes de ingeniería

Requisitos para puestos junior (profesor asistente)

Doctorado (Ph.D.) en ingeniería o campo afín Potencial en investigación y docencia Disponibilidad para contrato inicial de hasta 3 años

(profesor asistente) Para puestos senior (asociado o titular)

Experiencia comprobada liderando investigación Producción académica sólida Trayectoria en enseñanza universitaria

(asociado o titular)

También pueden aplicar a las vacantes los perfiles de otras ramas de ingeniería si tienen experiencia relevante.

Inversiones chinas en en nuestro país | Índice Económico

Sueldo y prestaciones en la Universidad de Hong Kong, Shenzhen

De acuerdo a la revista científica Nature, la institución indica que el salario será competitivo a nivel internacional, dependiendo de la experiencia del candidato.

Además, incluye:



Prestaciones conforme a la ley laboral de China

Posibles apoyos económicos de programas gubernamentales de talento

de talento Opción de obtener plaza permanente (tenure), sujeta a evaluación

Este tipo de paquetes suele ser atractivo para quienes buscan estabilidad y crecimiento académico fuera de México.

¿Cómo postular a las vacantes desde México?

Para aplicar necesitas preparar los siguientes documentos:



Carta de presentación (indicando el puesto al que aplicas)

(indicando el puesto al que aplicas) Currículum vitae actualizado

Propuesta de investigación

Filosofía de enseñanza

Contacto de tres referencias académicas

Las cartas de recomendación deben ser enviadas directamente por tus referentes en el sistema en línea. El proceso de selección inicia en cuanto entregas el expediente completo y continuará hasta que se cubran las plazas.

Sí hay chamba; Embajada de Canadá en México abre vacante con sueldo de 25 mil pesos ¿Tienes licencia de conducir y hablas inglés? Esta vacante es en la alcaldía Miguel Hidalgo ofrece 25 mil 165 pesos mensuales; revisa aquí la convocatoria completa. 22 marzo, 2026

¿Vale la pena para mexicanos trabajar en China?

Para ingenieros mexicanos, esta convocatoria puede ser una vía para:



Acceder a proyectos de investigación de alto impacto

Desarrollar carrera académica internacional

Insertarse en sectores clave como inteligencia artificial y energías limpias

China, particularmente ciudades como Shenzhen, se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación tecnológica, lo que incrementa las oportunidades de desarrollo profesional.

Si cumples con el perfil, se trata de una opción concreta para dar el salto al ámbito académico global.

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