Caen 6 integrantes de una banda de secuestro virtual y extorsión en Tlalpan y Coyoacán, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este martes 24 de marzo la detención de seis presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión mediante secuestro virtual, tras una investigación derivada de una denuncia ciudadana.

De acuerdo con el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, los detenidos —identificados como Jorge Emiliano “N”, Beatriz “N”, Ana Laura “N”, Roberto “N”, Fabiola “N” y Emilio “N”— fueron capturados en operativos simultáneos en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación en seguimiento a una denuncia por #extorsión usando el método de secuestro virtual, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jorge Emiliano "N", Beatriz "N", Ana Laura "N", Roberto "N", Fabiola "N" y Emilio "N", todos integrantes… pic.twitter.com/XtPYPyqJb4 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 24, 2026

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¿Cómo fue la detención de la banda de secuestro virtual en CDMX?

El funcionario detalló que las capturas se lograron gracias a trabajos de inteligencia y seguimiento, en los que participaron elementos de la SSC con apoyo de herramientas tecnológicas.

Durante el operativo se desplegaron equipos de campo y se implementaron cercos de videovigilancia para ubicar a los presuntos responsables.

Como resultado, las autoridades lograron recuperar un vehículo que había sido entregado por familiares de una supuesta víctima de secuestro, además de asegurar otra unidad utilizada por los implicados como parte de su operación.

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¿Qué es el secuestro virtual y cómo operan los delincuentes?

El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que los delincuentes hacen creer a una persona que un familiar ha sido privado de la libertad, con el objetivo de exigir un pago inmediato.

A diferencia de un secuestro real, no existe retención física de la víctima. Los criminales suelen utilizar información obtenida de redes sociales o llamadas al azar, además de reproducir audios con gritos o llanto para generar pánico.

En algunos casos, engañan a la supuesta víctima para que salga de su domicilio y apague su teléfono, lo que dificulta que sus familiares puedan contactarla y confirmar que se encuentra a salvo.

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Recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión telefónica

Ante este tipo de delitos, la SSC recomienda mantener la calma y no actuar bajo presión. También es fundamental colgar la llamada de inmediato y verificar directamente con el familiar su situación.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier intento de extorsión a través del número 089 o en la línea directa 55 5036 3301, donde se brinda orientación especializada.

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