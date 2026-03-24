Muere la influencer Wang Wei-Chien, “la embajadora contra el cáncer más bella”

La famosa influencer taiwanesa Wang Wei-Chien murió a la temprana edad de 29 año luego de confundir un tumor cancerígeno con una lesión muscular.

La creadora de contenido murió el pasado jueves 19 de marzo, sin embargo apenas fue confirmado su fallecimiento por representantes de su empresa, pues trabajaba para una marca de cuidado para la piel que había emprendido.

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Wang Wei-Chien y su lucha contra el cáncer

Wang Wei-Chien fue diagnosticada con un linfoma en 2021 luego de que su axila se hinchara, lo que le ocasionó mucho dolor. En un primer momento pensó que se trataba de una lesión muscular por levantar objetos pesados, sin embargo, el bulto en su cuerpo siguió creciendo.

Al percatarse de que la hinchazón no cedía acudió al médico, donde le notificaron que se trataba de un linfoma, por lo que se sometió a tratamiento, sin embargo, pese a los esfuerzos no logró ganar la batalla contra la enfermedad.

Wang Wei-Chien: "La embajadora contra el cáncer más bella"



Durante los últimos años de su vida, la influencer se dedicó a documentar su paso por la enfermedad, desde los primeros síntomas hasta la pérdida de su cabello por las quimioterapias en 2022.

Para que ella no se sintiera sola y en señal de solidaridad, su pareja y amigos decidieron raparse con ella. Dicho momento le dio la fuerza y el coraje para enfrentar la enfermedad hasta sus últimos momentos.

“En el momento en que los vi rompí a llorar; mis emociones simplemente explotaron. Con sus acciones me demostraron que no tenía por qué tener miedo. En ese momento me sentí completamente llena de coraje y fuerza, y de repente raparme la cabeza no me dio miedo en absoluto”.|Jam Press

Su trabajo como empresaria de productos del cuidado de la piel y su labor para concientizar sobre esta enfermedad hizo que fuera apodada como "la embajadora contra el cáncer más bella".