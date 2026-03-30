Lunes de sacar el paraguas: Alertan por lluvias fuertes en más de 15 estados en plena primavera

El clima en México hoy, lunes 30 de marzo, resultará inesperado; mientras algunas regiones sacarán el paraguas por lluvias fuertes, otras enfrentarán calor extremo e incluso temperaturas congelantes.

El contraste marcará el arranque de semana, con más de 15 estados bajo pronóstico de precipitaciones, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Te contamos los detalles.

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Lista de estados donde va a llover en México hoy 30 de marzo

El pronóstico del clima este lunes 30 de marzo advierte sobre lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, debido a la interacción de sistemas frontales, canales de baja presión y el ingreso de humedad.

Los estados con mayor probabilidad de lluvias hoy son:



Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

En estas entidades, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, deslaves o afectaciones viales.

⛈️⚡️ En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte y occidente de #México🇲🇽.



🤓Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/JC5aMiEj4L — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 30, 2026

Asimismo, habrá chubascos en: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Lista de estados con altas temperaturas hoy 30 de marzo

A pesar de las lluvias, el calor no dará tregua en varias regiones del país. El clima en México hoy también contempla temperaturas superiores a los 35 grados en zonas del norte y occidente.

Los estados más afectados por altas temperaturas este lunes son:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Colima

Guerrero

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

En estas zonas, el ambiente será caluroso a muy caluroso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Lista de estados que se congelarán a 10 grados bajo cero

El contraste climático también se hará presente con temperaturas mínimas extremas en zonas montañosas del país, donde el termómetro podría descender hasta los -10 grados.

Las entidades con frío intenso son:



Chihuahua

Durango

Además, se prevén temperaturas de -5 a 0 grados en regiones altas de:



Zacatecas

Baja California

Sonora

Estas condiciones podrían generar heladas al amanecer, por lo que autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente y extremar precauciones.

El clima en México hoy deja claro que la primavera se está viviendo de forma inusual. Este lunes habrá lluvias, calor y frío convivirán en distintas regiones. La recomendación es mantenerse informado, tomar precauciones y adaptar tus actividades al pronóstico, especialmente si te encuentras en zonas de riesgo.