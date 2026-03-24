Calor, lluvias y oleaje podrían arruinar tus planes de Semana Santa; este será el clima para estas vacaciones
El clima en México durante Semana Santa será de calor intenso, lluvias y oleaje variable en playas y ciudades turísticas; conoce el pronóstico y anticipa tus viajes.
El clima en México para la Semana Santa 2026 ya tiene rostro y predice condiciones variables tanto en playas como en ciudades turísticas. De acuerdo con el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país experimentará un calor intenso en gran parte del territorio, lluvias en el sur y sureste, además de un oleaje variable en la costa desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.
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Temperaturas en las playas y ciudades más turísticas
- Playas como Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos: 35 a 40 °C
- Cancún y Riviera Maya: 30 a 35 °C con alta humedad
- CDMX y Puebla: 25 a 30 °C, con noches frescas
El calor abarcara la mayor parte del país con máximas extremas en la costa del Pacífico.
Oleaje en Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos
- Acapulco: Oleaje bajo y condiciones estables
- Golfo de Tehuantepec: Olas de hasta 4 metros de altura
- Los Cabos y Golfo de México: Olas de 1 a 3 metros de altura
Acapulco disfruta de condiciones favorables, mientras que otras zonas enfrentan mayores riesgos. Los expertos recomiendan respetar las señales de navegación marítima.
Lluvias y chubascos para Semana Santa
- Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla
- Chubascos: CDMX, Edomex, Guerrero y Península de Yucatán
- Existe probabilidad de tormentas eléctricas con granizo y relámpagos
Las precipitaciones afectarán principalmente al sur y sureste, lo que podría provocar inundaciones y problemas de tráfico. Por ello el SMN advierte que las lluvias aumentarán a medida que se acerque el 28 de marzo.
Vientos en carretera y playa
Para quienes viajan por carretera o se van a la playa, se pronostican ráfagas de hasta 80 km/h en el norte de México y el Istmo de Tehuantepec, sin embargo, en el centro y oeste del país, los vientos serán moderados.
La llegada de un frente frío el 27 y 28 de marzo intensificará las ráfagas, por lo que el tráfico y la navegación podrían verse afectados.
Clima en los destinos más populares durante Semana Santa
- Acapulco: Calor intenso y chubascos aislados
- Cancún: Húmedo con chubascos frecuentes
- Vallarta y Los Cabos: Caluroso con poca lluvia
- Veracruz y Oaxaca: Lluvias fuertes y viento
- CDMX: Clima templado con lluvias ligeras
Consejos para Semana Santa
- Usa protector solar y ropa ligera
- Evita el sol entre el mediodía y las 4 pm
- Lleva un impermeable en zonas lluviosas
- Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir
- Sigue las instrucciones de Protección Civil
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