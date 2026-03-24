Calor, lluvias y oleaje podrían arruinar tus planes de Semana Santa; este será el clima para estas vacaciones

El clima en México para la Semana Santa 2026 ya tiene rostro y predice condiciones variables tanto en playas como en ciudades turísticas. De acuerdo con el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país experimentará un calor intenso en gran parte del territorio, lluvias en el sur y sureste, además de un oleaje variable en la costa desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

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Temperaturas en las playas y ciudades más turísticas

Playas como Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos: 35 a 40 °C

Cancún y Riviera Maya: 30 a 35 °C con alta humedad

CDMX y Puebla: 25 a 30 °C, con noches frescas

El calor abarcara la mayor parte del país con máximas extremas en la costa del Pacífico.

Oleaje en Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos

Acapulco: Oleaje bajo y condiciones estables

Golfo de Tehuantepec: Olas de hasta 4 metros de altura

Los Cabos y Golfo de México: Olas de 1 a 3 metros de altura

Acapulco disfruta de condiciones favorables, mientras que otras zonas enfrentan mayores riesgos. Los expertos recomiendan respetar las señales de navegación marítima.

Lluvias y chubascos para Semana Santa

Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla

Chubascos: CDMX, Edomex, Guerrero y Península de Yucatán

Existe probabilidad de tormentas eléctricas con granizo y relámpagos

Las precipitaciones afectarán principalmente al sur y sureste, lo que podría provocar inundaciones y problemas de tráfico. Por ello el SMN advierte que las lluvias aumentarán a medida que se acerque el 28 de marzo.

Vientos en carretera y playa

Para quienes viajan por carretera o se van a la playa, se pronostican ráfagas de hasta 80 km/h en el norte de México y el Istmo de Tehuantepec, sin embargo, en el centro y oeste del país, los vientos serán moderados.

La llegada de un frente frío el 27 y 28 de marzo intensificará las ráfagas, por lo que el tráfico y la navegación podrían verse afectados.

Clima en los destinos más populares durante Semana Santa

Acapulco: Calor intenso y chubascos aislados

Cancún: Húmedo con chubascos frecuentes

Vallarta y Los Cabos: Caluroso con poca lluvia

Veracruz y Oaxaca: Lluvias fuertes y viento

CDMX: Clima templado con lluvias ligeras

Consejos para Semana Santa

Usa protector solar y ropa ligera

Evita el sol entre el mediodía y las 4 pm

Lleva un impermeable en zonas lluviosas

Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir

Sigue las instrucciones de Protección Civil