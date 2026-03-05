Autopistas y carreteras que tienen bloqueos hoy 5 de marzo
Se registran cierres parciales y totales en carreteras del país por accidentes; CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos hoy.
Continúan los bloqueos en algunas carreteras y autopistas hoy 5 de marzo, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional ya alertaron a los conductores sobre los cierres totales o parciales para que tomen precauciones.
Después de los accidentes registrados, las autopistas Cuernavaca-Acapulco, Nuevo Teapa-Cosoleacaque, La Carbonera-Puerto México y La Tinaja- Isla, ya restablecieron la circulación.
¿Qué carreteras y autopistas reportan bloqueos?
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que la autopista Acayucan-Cosoleacaque, mantiene cierre parcial en la circulación a la altura del kilómetro 5, dirección Cosoleacaque, luego de que un tracto camión presentara una falla mecánica.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 5, 2026
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 5, dirección Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Autopista Las Choapas-Ocozocoautla
Se registra cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, en el kilómetro 185, tras el choque entre un autobús y un tracto camión. Ante ello pidió a los automovilistas tomar precauciones.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) March 5, 2026
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 185. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance entre autobús y tracto camión). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Carretera Matehuala-Saltillo
Guardia Nacional señaló que la carretera Matehuala-Saltillo, Nuevo León, tiene cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 089 +200 debido a un accidente vial.
#TomePrecauciones en #NuevoLeón se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 089+200, de la carretera Matehuala-Saltillo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jnLaeUyfAT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 5, 2026
Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen
Guardia Nacional señaló que hay un cierre parcial de circulación después de un accidente vial cerca del kilómetro 164 + 000 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, en Campeche.
#TomePrecauciones en #Campeche se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 164+000, de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/dT20e09tqf— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 5, 2026
Carretera Maravatío-Zapotlanejo
Guardia Nacional informó que se registra cierre parcial de circulación, luego de un accidente vial, cerca del kilómetro 217+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán. Las autoridades pidieron a los automovilistas bajar la velocidad y manejar con precaución.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 217+500, de la carretera Maravatio-Zapotlanejo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/pa3NE32FJE— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 5, 2026
