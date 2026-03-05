inklusion.png Sitio accesible
Autopistas y carreteras que tienen bloqueos hoy 5 de marzo

Se registran cierres parciales y totales en carreteras del país por accidentes; CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos hoy.

Bloqueos que se registran hoy 5 de marzo en las carreteras
CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos en carreteras y autopistas hoy jueves.|@CAPUFE | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Continúan los bloqueos en algunas carreteras y autopistas hoy 5 de marzo, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional ya alertaron a los conductores sobre los cierres totales o parciales para que tomen precauciones.

Después de los accidentes registrados, las autopistas Cuernavaca-Acapulco, Nuevo Teapa-Cosoleacaque, La Carbonera-Puerto México y La Tinaja- Isla, ya restablecieron la circulación.

¿Qué carreteras y autopistas reportan bloqueos?

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que la autopista Acayucan-Cosoleacaque, mantiene cierre parcial en la circulación a la altura del kilómetro 5, dirección Cosoleacaque, luego de que un tracto camión presentara una falla mecánica.

Autopista Las Choapas-Ocozocoautla

Se registra cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, en el kilómetro 185, tras el choque entre un autobús y un tracto camión. Ante ello pidió a los automovilistas tomar precauciones.

Carretera Matehuala-Saltillo

Guardia Nacional señaló que la carretera Matehuala-Saltillo, Nuevo León, tiene cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 089 +200 debido a un accidente vial.

Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen

Guardia Nacional señaló que hay un cierre parcial de circulación después de un accidente vial cerca del kilómetro 164 + 000 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, en Campeche.

Carretera Maravatío-Zapotlanejo

Guardia Nacional informó que se registra cierre parcial de circulación, luego de un accidente vial, cerca del kilómetro 217+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán. Las autoridades pidieron a los automovilistas bajar la velocidad y manejar con precaución.

