Frente frío 42 dejará tormentas y bajas temperaturas en el norte, noreste y centro de México este 28 de marzo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 28 de marzo, prevén afectaciones por lluvias, chubascos y el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 42, el cual se estará desplazando gradualmente sobre el noreste de nuestro territorio nacional.

A través de su informe diario, el SMN señaló que de igual forma se espera que la masa de aire polar propicie el descenso de temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro, esto en combinación con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en varias entidades del país.

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Pronósticos de lluvia en México para el sábado 28 de marzo

De acuerdo con el informe oficial de la Conagua y el SMN, los estados de la República Mexicana que mantienen los pronósticos de lluvias intensas para este sábado 28 de marzo son Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, sin embargo, también se prevén precipitaciones en las siguientes demarcaciones del país:

Hidalgo

Puebla

Campeche

Quintana Roo

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Tlaxcala

Por otro lado, se prevén lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX).

Clima en México: pronósticos de frío para el sábado 28 de marzo

En cuanto a los pronósticos de bajas temperaturas, la Conagua señaló que durante la madrugada de este sábado 28 de marzo se esperan temperaturas mínimas de hasta -5°C en las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Por otro lado, también se prevén fríos de hasta 0°C en Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz, esto durante las primeras horas del sábado 28 de marzo.

Pronósticos de temperaturas altas en México

Por último, es importante mencionar que a pesar de los pronósticos del clima frío y con lluvia en México para este último sábado de marzo, también se prevé calor extremo en Baja California, Sonora, Chihuahua y Guerrero con temperaturas de hasta 45°C.

De igual forma se espera un calor intenso en los estados de Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

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