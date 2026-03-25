¡Se enojó Tláloc! Nos esperan tormentas y temperaturas extremas para este miércoles 25 de marzo
El clima en México para este día estará marcado por lluvias, calor intenso y vientos fuertes en varias regiones, puntualizó el Servicio Metrológico Nacional.
El clima en México para este miércoles 25 de marzo registrará lluvias en gran parte del país debido a varios sistemas meteorológicos, apuntó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de un comunicado.
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Además de las lluvias, las autoridades advierten tormentas eléctricas y altas temperaturas por la tarde en la mayoría de las regiones. Lo único que advirtieron como posibles riesgos son inundaciones o vientos fuertes.
Lluvias y tormentas en México
El pronóstico indica lluvias en:
- Lluvias intensas (de 25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas
- Lluvias (de 5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo
- Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán
Estas lluvias podrían ir acompañadas de relámpagos y granizo, por lo que se advierte riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos.
Temperaturas máximas y mínimas por región
El calor persistirá en gran parte del país con las siguientes temperaturas:
- 40 a 45 °C: Sonora
- 35 a 40 °C: Norte, Oeste y Sureste del país
- 30 a 35 °C: Regiones Central y del Golfo
Temprano en la mañana, las zonas montañosas experimentarán temperaturas frías:
- -5 a 0 °C con heladas: Cordilleras del Norte y Centro
- 0 a 5 °C: Regiones de gran altitud de varios estados
Vientos y oleaje en el país
El viento será un factor importante este miércoles:
- Ráfagas de 50 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec
- Ráfagas de 40 a 60 km/h: Estados del Norte y Oeste
- Ráfagas de hasta 50 km/h: Resto del país
Además, se esperan olas de 2 a 3 metros en el Golfo de Tehuantepec, cuyas ráfagas podrían arrancar árboles de raíz o dañar estructuras ligeras.
Clima en la CDMX para hoy miércoles
Se esperan chubascos acompañados de tormentas eléctricas en la CDMX; además hará calor por la tarde con vientos moderados. Aunque no se esperan heladas, se recomienda llevar paraguas y evitar las zonas inundadas, pues la lluvia podría interrumpir el tráfico en varias partes de la capital.
Clima para los siguientes días
El riesgo de lluvia continuará para el jueves en el centro y oeste del país, sin embargo, un nuevo frente frío llegará desde el norte el viernes, lo que traerá más lluvia, temperaturas más bajas y vientos fuertes. Se esperan las lluvias más intensas el sábado en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
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