¡Se enojó Tláloc! Nos esperan tormentas y temperaturas extremas para este miércoles 25 de marzo

El clima en México para este miércoles 25 de marzo registrará lluvias en gran parte del país debido a varios sistemas meteorológicos, apuntó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de un comunicado.

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Además de las lluvias, las autoridades advierten tormentas eléctricas y altas temperaturas por la tarde en la mayoría de las regiones. Lo único que advirtieron como posibles riesgos son inundaciones o vientos fuertes.

Lluvias y tormentas en México

El pronóstico indica lluvias en:



Lluvias intensas (de 25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas

Lluvias (de 5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán

Estas lluvias podrían ir acompañadas de relámpagos y granizo, por lo que se advierte riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos.

Temperaturas máximas y mínimas por región

El calor persistirá en gran parte del país con las siguientes temperaturas:



40 a 45 °C: Sonora

35 a 40 °C: Norte, Oeste y Sureste del país

30 a 35 °C: Regiones Central y del Golfo

Temprano en la mañana, las zonas montañosas experimentarán temperaturas frías:



-5 a 0 °C con heladas: Cordilleras del Norte y Centro

0 a 5 °C: Regiones de gran altitud de varios estados

Vientos y oleaje en el país

El viento será un factor importante este miércoles:



Ráfagas de 50 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec

Ráfagas de 40 a 60 km/h: Estados del Norte y Oeste

Ráfagas de hasta 50 km/h: Resto del país

Además, se esperan olas de 2 a 3 metros en el Golfo de Tehuantepec, cuyas ráfagas podrían arrancar árboles de raíz o dañar estructuras ligeras.

Clima en la CDMX para hoy miércoles

Se esperan chubascos acompañados de tormentas eléctricas en la CDMX; además hará calor por la tarde con vientos moderados. Aunque no se esperan heladas, se recomienda llevar paraguas y evitar las zonas inundadas, pues la lluvia podría interrumpir el tráfico en varias partes de la capital.

Clima para los siguientes días

El riesgo de lluvia continuará para el jueves en el centro y oeste del país, sin embargo, un nuevo frente frío llegará desde el norte el viernes, lo que traerá más lluvia, temperaturas más bajas y vientos fuertes. Se esperan las lluvias más intensas el sábado en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.