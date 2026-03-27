Pocos los saben en CDMX: la regla del Metrobús que obliga a los pasajeros a cumplir este requisito en cada viaje
Usuarios del transporte capitalino enfrentan la regla del Metrobús en CDMX que cambia un hábito común en cada viaje.
Millones de capitalinos usan el Metrobús CDMX cada día, pero pocos conocen una indicación que cambia por completo la dinámica dentro de las unidades. La medida aplica desde que subes y afecta directamente a quienes cargan algo en la espalda durante el viaje.
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La regla del Metrobús en CDMX que pocos conocen y que deben cumplir sí o sí
El requisito es concreto: la mochila no puede ir colgada en la espalda, debe bajarse al suelo durante todo el trayecto. Esta indicación del sistema de transporte capitalino obliga a los pasajeros a liberar espacio en unidades con alta afluencia diaria.
La razón es simple: una mochila en los hombros ocupa el lugar de otra persona en espacios reducidos. Bajarla al suelo mejora la circulación, reduce empujones y favorece un ambiente más respetuoso entre usuarios.
La medida no contempla multas por incumplimiento, pero su impacto es real. Cumplir con ella transforma la convivencia dentro del vagón y beneficia a todos los que comparten el recorrido.
¿Por qué este cambio importa en cada viaje?
Sistemas de transporte en todo el mundo aplican esta misma lógica: el espacio colectivo exige respeto. CDMX no es la excepción, y el Metrobús refuerza esta práctica en unidades donde la demanda diaria no da tregua.
Un gesto pequeño como dejar la mochila en el suelo reduce accidentes y mejora la experiencia de cientos de pasajeros por viaje. Multiplicado entre todos los usuarios, el cambio es significativo.
La iniciativa apunta a pasajeros más empáticos y traslados más seguros en una de las ciudades con mayor uso de transporte público del continente. La próxima vez que subas al Metrobús, recuerda: ese pequeño movimiento marca la diferencia.
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