The Home Depot abrirá nueva tienda en Querétaro en 2026 con más de 45 mil productos

The Home Depot confirmó la apertura de una nueva tienda en Querétaro como parte de su plan de crecimiento en el país. El proyecto contempla una inversión de 406 millones de pesos y forma parte de una apuesta más amplia que ya suma 1,850 millones de pesos acumulados en el estado, consolidando su presencia en esta región.

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La nueva tienda de The Home Depot en Querétaro y su ubicación estratégica

El proyecto contempla la construcción de una nueva sucursal en una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad, específicamente en el corredor de Avenida de la Luz y Bernardo Quintana, un punto con alta conectividad y desarrollo urbano.

Durante el anuncio realizado en diciembre pasado, Felipe Fernando Macías Olvera, Presidente Municipal de Querétaro, destacó el impacto del proyecto en la economía local.

La tienda incluirá:



Más de 45 mil productos

Cajas de autocobro

Servicios de instalación profesional

Atención a clientes “hazlo tú mismo”, oficio y profesionales

Cuántos empleos generará el proyecto de The Home Depot

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la generación de empleo y el impacto económico en la región.

De acuerdo con lo informado en la rueda de prensa:



Se crearán 80 empleos directos

Hasta 320 empleos indirectos

Participarán más de 200 trabajadores en la construcción

En total, el proyecto impactará a cerca de 400 personas, fortaleciendo el desarrollo económico local. Además, autoridades destacaron que la operación de la empresa en el estado ya representa ingresos para cientos de familias, lo que refuerza la confianza en Querétaro como destino de inversión.

Expansión y apuesta de largo plazo en México

Con esta nueva tienda, The Home Depot alcanzará su séptima sucursal en Querétaro, consolidando una inversión acumulada de 1,850 millones de pesos en el estado.

El proyecto forma parte de un plan nacional más amplio que contempla:



Inversión de 1,300 millones de dólares

Expansión hasta 165 tiendas en México

Fortalecimiento de su red logística en el país

La apertura está prevista para 2026 y refuerza la presencia de la compañía en una de las regiones con mayor crecimiento económico y urbano de México.

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