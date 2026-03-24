Ya merito es el Pa’l Norte 2026 y estos son los objetos permitidos y las rutas de camiones para llegar

El festival Tecate Pa’l Norte 2026 se celebra a partir de este viernes 27 y hasta el domingo 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey. Por ello, en adn Noticias te compartimos una guía rápida para que tengas en un solo lugar información clara sobre acceso, transporte y normativa para evitar problemas.

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Asimismo, compartimos otras opciones de movilidad y consejos prácticos para que puedas disfrutar del evento al máximo.

¿Qué sí puedes llevar al Pa’l Norte 2026?

Este tipo de artículos facilitan el acceso y mejoran la experiencia de los asistentes, tómalo en cuenta al armar tu mochila:



Celulares y baterías portátiles

Bolsos pequeños (30x30 cm)

Lentes de sol, sombreros y protector solar

Cámaras no profesionales

Botellas de agua vacías y medicamentos con receta

Las autoridades destacaron que, llevar solo lo esencial ayuda a reducir las filas y facilita los controles de seguridad.

Objetos prohibidos en Pa’l Norte 2026

Debido a motivos de seguridad, los siguientes artículos están prohibidos:



Comida, bebidas y aerosoles

Mascotas o peluches

Paraguas, punteros láser o cigarros electrónicos

Objetos punzantes o cadenas largas

Marcadores o pinturas

Se sugiere dejar tu mochila en la puerta, esto ayuda a prevenir robos en las entradas.

¡Directo al festival! Ruta de camiones

El transporte público da servicio a la zona del recinto es:



Directas: 2, 70, 108, 109, 214, 611

Alternativas: 116, 172, 185, 220, 223, 225

Las paradas ubicadas en Avenida Madero o Fundidora dan acceso a las entradas principales.

Metro amplía su horario por festival

El metro funcionará hasta las 3:00 horas de la madrugada durante el evento y las autoridades informaron que las estaciones principales son Y Griega y Parque Fundidora. Con esto, el acceso será controlado para mejorar el flujo vehicular nocturno, además de que disminuye el uso de autos.

¿Cómo llegar en Uber, Didi, etc.?

Opciones prácticas para la llegada y salida:



Punto de bajada: Morones Prieto (Parque España)

Estacionamiento: E10, E1-E3

Precio: 200-300 pesos por día

El tráfico en la Avenida Madero podría retrasarte, por lo que sugerimos consultar en aplicaciones como Google Maps, Waze o Maps de Apple.

Consejos para disfrutar del festival Pa’l Norte 2026

Llega antes de las 17:00

Usa el transporte público

Lleva tu identificación y tu boleto digital

Consulta el horario en la app