Ya merito es el Pa’l Norte 2026 y estos son los objetos permitidos y las rutas de camiones para llegar
Si no sabes qué meter en tu bolsa o cómo moverte en Monterrey, aquí te decimos objetos permitidos, rutas de camión, horarios y tips para el Pa’l Norte 2026.
El festival Tecate Pa’l Norte 2026 se celebra a partir de este viernes 27 y hasta el domingo 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey. Por ello, en adn Noticias te compartimos una guía rápida para que tengas en un solo lugar información clara sobre acceso, transporte y normativa para evitar problemas.
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Asimismo, compartimos otras opciones de movilidad y consejos prácticos para que puedas disfrutar del evento al máximo.
¿Qué sí puedes llevar al Pa’l Norte 2026?
Este tipo de artículos facilitan el acceso y mejoran la experiencia de los asistentes, tómalo en cuenta al armar tu mochila:
- Celulares y baterías portátiles
- Bolsos pequeños (30x30 cm)
- Lentes de sol, sombreros y protector solar
- Cámaras no profesionales
- Botellas de agua vacías y medicamentos con receta
Las autoridades destacaron que, llevar solo lo esencial ayuda a reducir las filas y facilita los controles de seguridad.
Objetos prohibidos en Pa’l Norte 2026
Debido a motivos de seguridad, los siguientes artículos están prohibidos:
- Comida, bebidas y aerosoles
- Mascotas o peluches
- Paraguas, punteros láser o cigarros electrónicos
- Objetos punzantes o cadenas largas
- Marcadores o pinturas
Se sugiere dejar tu mochila en la puerta, esto ayuda a prevenir robos en las entradas.
¡Directo al festival! Ruta de camiones
El transporte público da servicio a la zona del recinto es:
- Directas: 2, 70, 108, 109, 214, 611
- Alternativas: 116, 172, 185, 220, 223, 225
Las paradas ubicadas en Avenida Madero o Fundidora dan acceso a las entradas principales.
Metro amplía su horario por festival
El metro funcionará hasta las 3:00 horas de la madrugada durante el evento y las autoridades informaron que las estaciones principales son Y Griega y Parque Fundidora. Con esto, el acceso será controlado para mejorar el flujo vehicular nocturno, además de que disminuye el uso de autos.
¿Cómo llegar en Uber, Didi, etc.?
Opciones prácticas para la llegada y salida:
- Punto de bajada: Morones Prieto (Parque España)
- Estacionamiento: E10, E1-E3
- Precio: 200-300 pesos por día
El tráfico en la Avenida Madero podría retrasarte, por lo que sugerimos consultar en aplicaciones como Google Maps, Waze o Maps de Apple.
Consejos para disfrutar del festival Pa’l Norte 2026
- Llega antes de las 17:00
- Usa el transporte público
- Lleva tu identificación y tu boleto digital
- Consulta el horario en la app
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