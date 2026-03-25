Guía definitiva para obtener el 90% de descuento en multas y recargos en Jalisco este 2026

Recientemente el Gobierno de Jalisco puso en marcha el Programa de Regularización de Contribuyentes Locales 2026, el cual tiene como objetivo principal que las y los jaliscienses se pongan al corriente en el pago de multas y recargos activos ante el Servicio Estatal Tributario (SET).

Se mencionó que el programa está dirigido para contribuyentes con adeudos fiscales estatales generados hasta el pasado 2025, pese a ello, es importante aclarar que el Gobierno de Jalisco no estará condonando impuestos como parte del proyecto.

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Requisitos para obtener el 90% de descuento en multas en Jalisco este 2026

De acuerdo con el programa las y los habitantes de Jalisco podrán obtener un descuento del 90% en recargos y hasta un 100% en multas hasta mayo de este 2026, sin embargo, después de ese mes el beneficio irá reduciendo gradualmente un 10% hasta noviembre próximo.

Los requisitos para poder obtener los descuentos son:

Tener adeudos fiscales estatales hasta diciembre de 2025 (refrendo, tenencia, etc)

Pagar el adeudo ya que el beneficio solo se aplica al momento del depósito

Hacer el trámite a través de canales autorizados

¿Dónde obtener los descuentos en multas y recargos en Jalisco?

El beneficio de los descuentos en multas y recargos en Jalisco se pueden aplicar a través de portales en línea como el siguiente, así como en las oficinas recaudadoras del estado que están disponibles a lo largo y ancho de la entidad.

Es importante aclarar que si bien es cierto que existen tiendas de conveniencia y bancos en donde se pueden efectuar los pagos, los beneficios del descuento se garantizan solamente con el proceso en línea o en las recaudadoras oficiales.

¿Hasta cuándo estarán los descuentos en Jalisco?

El programa estará abierto para las y los jaliscienses hasta noviembre de este 2026, pues el gobierno local solamente habilitó los descuentos por un periodo máximo de nueve meses.

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