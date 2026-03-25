Guía definitiva para obtener el 90% de descuento en multas y recargos en Jalisco este 2026
El Gobierno de Jalisco puso en marcha el Programa de Regularización de Contribuyentes 2026, el cual podrá otorgar descuentos en multas y recargos.
Recientemente el Gobierno de Jalisco puso en marcha el Programa de Regularización de Contribuyentes Locales 2026, el cual tiene como objetivo principal que las y los jaliscienses se pongan al corriente en el pago de multas y recargos activos ante el Servicio Estatal Tributario (SET).
Se mencionó que el programa está dirigido para contribuyentes con adeudos fiscales estatales generados hasta el pasado 2025, pese a ello, es importante aclarar que el Gobierno de Jalisco no estará condonando impuestos como parte del proyecto.
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Requisitos para obtener el 90% de descuento en multas en Jalisco este 2026
De acuerdo con el programa las y los habitantes de Jalisco podrán obtener un descuento del 90% en recargos y hasta un 100% en multas hasta mayo de este 2026, sin embargo, después de ese mes el beneficio irá reduciendo gradualmente un 10% hasta noviembre próximo.
Los requisitos para poder obtener los descuentos son:
- Tener adeudos fiscales estatales hasta diciembre de 2025 (refrendo, tenencia, etc)
- Pagar el adeudo ya que el beneficio solo se aplica al momento del depósito
- Hacer el trámite a través de canales autorizados
¿Dónde obtener los descuentos en multas y recargos en Jalisco?
El beneficio de los descuentos en multas y recargos en Jalisco se pueden aplicar a través de portales en línea como el siguiente, así como en las oficinas recaudadoras del estado que están disponibles a lo largo y ancho de la entidad.
Es importante aclarar que si bien es cierto que existen tiendas de conveniencia y bancos en donde se pueden efectuar los pagos, los beneficios del descuento se garantizan solamente con el proceso en línea o en las recaudadoras oficiales.
¿Hasta cuándo estarán los descuentos en Jalisco?
El programa estará abierto para las y los jaliscienses hasta noviembre de este 2026, pues el gobierno local solamente habilitó los descuentos por un periodo máximo de nueve meses.
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