Identifican a maestras asesinadas en prepa de Michoacán; agresor sería ‘incel’

Luego de varias horas de que se diera a conocer la información sobre las dos maestras que fueron asesinadas al interior de la preparatoria Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se informó que las docentes ya fueron identificadas por sus familiares por lo cual se iniciaron con los procesos correspondientes.

A través de un comunicado emitido por la misma institución educativa, se lamentó lo ocurrido y se emitió el pésame a las familias de las maestras, las cuales fueron descritas como “parte de la historia” de la preparatoria.

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¿Quiénes eran las maestras asesinadas en Michoacán?

De acuerdo con la información que ha ido trascendiendo a nivel nacional, las maestras asesinadas por el joven Omar “N” en Michoacán fueron identificadas como María del Rosario Sagrero de 36 años de edad y Tatiana Madrigal de 37.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a compartir imágenes de las maestras víctimas del ataque y las cuales, presumían tener una buena relación laboral en la preparatoria ya mencionada.

¿Cómo ocurrió el ataque en la prepa Makarenko?

Según la información oficial que se tiene hasta el momento, el joven fue identificado como Omar “N” de 15 años de edad. Autoridades y medios locales dieron a conocer que el menor realizó el ataque con un rifle calibre 5.56.

Hasta el momento, se ha podido corroborar que el menor de edad se identificó como ‘incel’ en sus redes sociales, en las cuales incluso llegó a compartir imágenes y videos de cómo manipulaba el arma de fuego con la que presuntamente asesinó a las dos maestras.

¿Qué son los ‘incel’?

Vale la pena mencionar que el término ‘incel’ viene del inglés involuntary celibate (celibato involuntario), se utiliza en un término para describir a las personas y principalmente hombres, que no pueden tener relaciones afectivas o sexuales a pesar de desearlas.

Hoy en día, el término ‘incel’ puede usarse en referencia a grupos que culpan a las mujeres por su situación amorosa y de relaciones, así como para aquellos que promueven ideas misóginas.

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