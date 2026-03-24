Alumno desató balacera en preparatoria de Michoacán; hay muertos

Este martes 24 de marzo, un alumno desató una balacera en una preparatoria privada, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, del estado de Michoacán. El adolescente ingresó con un rifle con el que asesinó a dos maestras.

De inmediato, las autoridades implementaron un operativo, logrando la detención del estudiante. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué pasó en la preparatoria de Lázaro Cárdenas en Michoacán hoy 24 de marzo?

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, este 24 de marzo, alrededor de las 8:30 de la mañana, un alumno de primer año de preparatoria ingresó armado con un rifle a la escuela Antón Marakenko, ubicada en la calle Francisco Villa, de la Colonia Centro, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El joven identificado como Osmar ‘N’ tuvo un altercado con personal de la preparatoria y, después, detonó el arma. El adolescente alcanzó a herir con arma de fuego a dos maestras que murieron en el lugar. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que las víctimas fueron identificadas como María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años, respectivamente.

Las detonaciones de arma de fuego causaron terror en el interior del plantel, por lo que alumnos y docentes se escondieron en las aulas y pidieron apoyo al número de emergencias.

Los cuerpos de las profesoras fueron trasladados hacia el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Tras reporte del @C5Michoacan por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la #GuardiaCivil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos pic.twitter.com/JmRwYQYSOD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 24, 2026

Detienen a alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

Tras recibir el reporte de una balacera en la preparatoria Antón Marakenko, la Guardia Civil, junto con la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, pusieron en marcha un operativo para dar con el adolescente.

A través de un comunicado, las autoridades estatales confirmaron la detención de un joven presuntamente relacionado con los hechos ocurridos en la preparatoria privada de Lázaro Cárdenas.

Además, fue asegurado un rifle calibre 5.56 con un cargador con el que el presunto responsable cometió el ataque en la institución.

Según las autoridades, la balacera en la preparatoria de Michoacán se habría desatado luego de que el personal impidió al joven que ingresara al plantel, supuestamente por llegar fuera del horario permitido. El menor fue presentado ante las autoridades competentes para que se determine su situación legal.