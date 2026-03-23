Lunes sin coche: lista oficial de autos que no circulan este 23 de marzo según la CAMe

Este lunes 23 de marzo, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa para evitar sanciones. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó qué autos no circulan hoy, como una medida clave para reducir la contaminación.

El programa Hoy No Circula busca disminuir los niveles de emisiones contaminantes en la zona metropolitana, especialmente en días con alta concentración de ozono. Por ello, es importante conocer el calendario y verificar si tu vehículo tiene restricción este lunes.

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¿Qué autos no circulan este lunes 23 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 23 de marzo, los vehículos que descansan son:

Autos con engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Estas restricciones aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en la CDMX como en los municipios conurbados del Estado de México y del Valle de Toluca.

Es importante destacar que los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos de estas limitaciones.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 16 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/MEavr6Q5Jv — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 16, 2026

¿Aplica contingencia ambiental este 23 de marzo?

Hasta el momento, la CAMe no ha activado ninguna contingencia ambiental para este lunes, por lo que el programa opera de manera habitual. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a cualquier cambio, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumentan los niveles de contaminación.

En caso de contingencia, las restricciones pueden endurecerse e incluir a más vehículos, incluso aquellos con holograma 0.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede salir caro. La multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX y en el Edomex va de aproximadamente 2 mil a más de 3 mil pesos, además del posible envío del vehículo al corralón.

Por eso, las autoridades recomiendan revisar el calendario antes de salir y considerar alternativas como el transporte público.

El programa Hoy No Circula es una medida vigente para mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Mantente informado y evita contratiempos al iniciar la semana.