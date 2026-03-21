Doble Hoy No Circula: Lo que dice la ley sobre si puedes faltar al trabajo cuando hay restricción vehicular

Con la llegada de la primavera de 2026, es muy probable que en varias ocasiones se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental, lo que a su vez implicaría la aplicación del programa Doble Hoy No Circula.

La Fase 1 de Contingencia Ambiental en primavera (febrero-mayo) se activa principalmente por altas concentraciones de ozono provocadas por el calor intenso, alta radiación solar, ausencia de viento y el estancamiento de contaminantes, factores típicos de la temporada seca que impiden la dispersión y favorecen la formación del contaminante.

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Doble Hoy No Circula: ¿Qué es y cuándo se aplica?

El Doble Hoy No Circula es una medida de emergencia que se activa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) cuando los niveles de contaminación del aire son extremadamente altos, alcanzando la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

A diferencia del programa regular, esta restricción amplía el número de vehículos que deben dejar de circular para reducir las emisiones de ozono y partículas suspendidas.

Esta determinación corresponde a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), organismo que actúa en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

¿Puedo faltar al trabajo por el Doble Hoy No Circula?

No, no puedes faltar legalmente al trabajo por el Doble Hoy No Circula. La Ley Federal del Trabajo (LFT) no reconoce esta restricción vehicular como una justificación automática para ausentarte sin consecuencias.

La normativa laboral solo contempla causas específicas para faltas justificadas, como incapacidades médicas, pero no Contingencias Ambientales ni problemas de movilidad urbana. Si faltas sin acuerdo previo con tu empleador, se considera ausencia injustificada.

Si tienes problemas para trasladarte debido a la restricción, algunas opciones podrían ser:



Trabajar desde casa, si tu empresa lo permite.

Usar transporte público

Hablar con tu jefe para llegar a un acuerdo y coordinar horarios flexibles

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