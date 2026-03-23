Adiós a los poncha llantas: Puebla prepara multas para proteger a todos los vehículos

Tras la aprobación de una iniciativa del Congreso del Estado, Puebla endurece las penas por el uso de poncha llantas, artefactos metálicos usados para dañar llantas de vehículos. La iniciativa pretende reducir los incidentes en carreteras, proteger a los automovilistas y reforzar la seguridad.

A través del Dictamen 1066, el 15 de marzo de 2026 el Congreso aprobó cambios en el Código Penal del Estado para hacer frente al uso de estos aparatos en Puebla. La propuesta, que fue presentada en junio de 2025, fue analizada en comisión y recibió el visto bueno del Congreso recientemente.

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La propuesta del Congreso para hacer frente a los “poncha llantas”

La iniciativa aprobada por el Congreso agrega dos nuevos artículos al Código Penal, el 192 bis y el 192 ter, que definen como delito el uso de objetos punzocortantes en vías públicas en Puebla y establecen sanciones para las personas que presenten estas conductas.

Además, define a los poncha llantas como artefactos metálicos diseñados para dañar neumáticos de vehículos que representan una amenaza para la seguridad de las personas, ya que estos artefactos se usan comúnmente en ataques en carreteras y en robos.

#Comunicado | La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que a través de la Policía Estatal de Caminos brindó atención oportuna a las personas que presentaron afectaciones en los neumáticos de sus vehículos, al circular sobre el Periférico Ecológico. pic.twitter.com/7TziEVqztt — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) March 16, 2026

Las sanciones para quienes usen poncha llantas

La normativa aprobada en marzo de 2026 en Puebla establece que quien coloque o arroje poncha llantas en calles o carreteras será sancionada. En paralelo, la medida también busca castigar a quienes posean, fabriquen, vendan o distribuyan poncha llantas con la intención de usarlas de forma ilegal.

Según lo reportado, las sanciones incluyen penas de hasta seis años de prisión, además de multas económicas que van de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización.

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