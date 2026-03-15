Es oficial: Puebla firma un convenio para vacacionar con descuento en estos destinos de México

Tomarse unos días de descanso fuera de la ciudad ahora será más accesible para parte del personal del Poder Legislativo en Puebla. Y es que el Congreso del estado firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que permitirá a trabajadores y legisladores acceder a descuentos en distintos centros vacacionales del país.

El acuerdo busca facilitar espacios de descanso y convivencia familiar para quienes laboran en el Congreso local, al tiempo que fortalece la colaboración institucional entre ambas instancias.

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Descuentos en centros vacacionales del IMSS

Durante la firma del convenio, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, explicó que el beneficio permitirá que el personal del Poder Legislativo pueda acceder a tarifas preferenciales en varios complejos turísticos administrados por el IMSS.

El legislador subrayó la disposición del instituto para impulsar acciones coordinadas que generen beneficios para las personas, destacando la importancia de mantener acuerdos que fortalezcan el bienestar de quienes trabajan en el servicio público.

Por su parte, la diputada Celia Bonaga Ruiz señaló que este tipo de iniciativas también representa una forma de reconocer la labor que realiza el personal del Congreso.

La legisladora explicó que los centros vacacionales del IMSS son espacios pensados para el descanso, la recreación y la convivencia familiar, además de promover actividades relacionadas con la salud, la cultura y el bienestar.

El Congreso de #Puebla firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que trabajadores y diputados accedan a descuentos en centros vacacionales como Centro Vacacional Metepec, Centro Vacacional #Oaxtepec, Centro Vacacional La Malinche y Centro… pic.twitter.com/fLQVpHibIy — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) March 9, 2026

Estos son los destinos donde aplicarán los descuentos

De acuerdo con lo informado durante el evento, los beneficios del convenio permitirán acceder a descuentos en varios complejos turísticos del IMSS ubicados en distintos estados del país.

Los centros vacacionales incluidos en el acuerdo son:

Centro Vacacional Metepec , ubicado en Atlixco, Puebla

, ubicado en Atlixco, Puebla Centro Vacacional Oaxtepec , en el estado de Morelos

, en el estado de Morelos Centro Vacacional La Malintzi , en Tlaxcala

, en Tlaxcala Centro Vacacional La Trinidad, también en Tlaxcala

Estos espacios ofrecen instalaciones para hospedaje, áreas recreativas y actividades familiares.

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