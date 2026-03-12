Confirmado en Puebla: esta es la sanción por circular con permisos provisionales inválidos

En Puebla, la Secretaría de Movilidad y Transporte confirmó una sanción para quien decida circular con permisos provisionales inválidos, una práctica detectada en distintos operativos viales.

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Los permisos provisionales de otros estados que no tienen validez en Puebla

La dependencia estatal informó que los permisos provisionales emitidos fuera de Puebla carecen de validez dentro del territorio poblano. La medida alcanza documentos expedidos por otros estados o municipios, aunque el conductor los coloque para sustituir placas o evitar revisiones.

Según la autoridad, algunos automovilistas retiran las placas de sus vehículos y después colocan permisos foráneos para intentar evadir una sanción. Sin embargo, esa práctica incumple la ley, porque esos documentos solo sirven en la entidad o municipio que los expide.

Además, Puebla sí permite tramitar un permiso provisional para vehículos nuevos comprados dentro de la entidad. Ese documento dura 15 días, cuesta 615 pesos y se solicita en la Oficina Recaudadora y de Orientación y Asistencia al Contribuyente correspondiente.

🚫 Permisos provisionales de otros estados no tienen validez en Puebla.



Se informa que los permisos provisionales solo tienen efectos en la entidad o municipio donde fueron expedidos, por lo que su uso en Puebla se considera irregular.



Exhortamos a la ciudadanía a no utilizar… pic.twitter.com/8qAIKywidF — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) March 6, 2026

¿Cuál es la sanción por circular con permisos provisionales inválidos en Puebla?

Sobre la sanción, precisan que el uso de permisos provisionales de otros estados no protege al conductor. En esos casos, la autoridad retira la unidad, así que el vehículo puede terminar en el corralón pese al documento colocado.

También aclaran que los vehículos con placas de otros estados sí pueden circular en Puebla. La condición resulta clara: respetar límites de velocidad y no cometer infracciones, porque la vigilancia permanece activa en distintos puntos de la entidad.

A la par, el gobierno estatal mantiene los operativos Velocidad Segura y Monitor Vial en carreteras y vialidades. Desde el 16 de diciembre de 2025, las autoridades no registran muertes en vías estatales y reportan una reducción de 32% en excesos.