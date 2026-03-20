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Liverpool abre vacante en estos municipios de Jalisco con salario de $9,583 pesos más beneficios: requisitos y cómo aplicar

La empresa busca personal para cubrir vacantes en diversas áreas en sus tiendas de Jalisco. Los interesados pueden postularse directamente en la página de Liverpool.

Liverpool
Liverpool|Pavel Salas

Escrito por: Angie Tonelli

Liverpool lanzó una nueva convocatoria laboral en Jalisco con un salario base de $9,583 pesos mensuales, además de prestaciones y beneficios. La empresa, con más de 170 años de historia en México, busca incorporar talento para distintas áreas en sus tiendas.

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Las vacantes disponibles para trabajar en Liverpool, Jalisco

La convocatoria laboral de la compañía ha dispuesto diversas oportunidades en diferentes sectores, dirigidas a perfiles con experiencia y vocación de servicio:

Área de belleza y cuidado personal

  • Consejeros/as de belleza (tratamientos faciales y cuidado de la piel).
  • Barberos/as.
  • Manicuristas.
vacantes en CDMX
La oferta está dirigida a personas con bachillerato concluido. |Imagen Ilustrativa

Área comercial y atención

  • Asesores de crédito.
  • Cajeros/as.

Área operativa

  • Prevención (seguridad interna).

Tiendas en las que podrás trabajar

Conforme a la oferta laboral, las vacantes están disponibles para diferentes localidades de Jalisco. Entre ellas:

  • La Perla.
  • Andares.
  • Guadalajara Centro.
  • Santa Anita.
  • Puerto Vallarta.
  • Gran Plaza.

Requisitos para aplicar a las vacantes

Para postularse a estas vacantes en Liverpool, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en el área de interés (indispensable en puestos técnicos como belleza, barbería y manicura).
  • Bachillerato terminado (obligatorio).
  • Actitud proactiva, entusiasmo y enfoque en el servicio al cliente.
  • Habilidad para asesorar a clientes durante su experiencia de compra.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en horarios de tienda departamental.

Cómo aplicar a la vacante en Liverpool

Las personas interesadas pueden postularse directamente en la página de la empresa. La compañía invita a quienes cumplan con el perfil a dar el primer paso hacia una carrera profesional con estabilidad y crecimiento.

Sueldo y beneficios del puesto

El sueldo mensual bruto depende de la vacante, aunque la oferta publicada en el sitio Indeed detalla que el salario parte de los $9,583 pesos mensuales, con contratación por tiempo indeterminado.

Además, Liverpool ofrece prestaciones de ley y beneficios adicionales, entre ellos:

  • Caja de ahorro.
  • Descuento de empleados.
  • Descuento de gimnasio.
  • Descuentos y precios preferenciales.
  • Días de maternidad y paternidad superiores a los de la ley.
  • Opción a contrato indefinido.
  • Seguro de gastos médicos.
  • Seguro de gastos médicos mayores.
  • Seguro de vida.
  • Servicio de comedor con descuento.
  • Uniformes gratuitos.
  • Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo.
  • Vales de despensa.

También brinda acceso a la Universidad Virtual de Liverpool para fomentar el desarrollo profesional, así como oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.

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