Liverpool abre vacante en estos municipios de Jalisco con salario de $9,583 pesos más beneficios: requisitos y cómo aplicar
La empresa busca personal para cubrir vacantes en diversas áreas en sus tiendas de Jalisco. Los interesados pueden postularse directamente en la página de Liverpool.
Liverpool lanzó una nueva convocatoria laboral en Jalisco con un salario base de $9,583 pesos mensuales, además de prestaciones y beneficios. La empresa, con más de 170 años de historia en México, busca incorporar talento para distintas áreas en sus tiendas.
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Las vacantes disponibles para trabajar en Liverpool, Jalisco
La convocatoria laboral de la compañía ha dispuesto diversas oportunidades en diferentes sectores, dirigidas a perfiles con experiencia y vocación de servicio:
Área de belleza y cuidado personal
- Consejeros/as de belleza (tratamientos faciales y cuidado de la piel).
- Barberos/as.
- Manicuristas.
Área comercial y atención
- Asesores de crédito.
- Cajeros/as.
Área operativa
- Prevención (seguridad interna).
Tiendas en las que podrás trabajar
Conforme a la oferta laboral, las vacantes están disponibles para diferentes localidades de Jalisco. Entre ellas:
- La Perla.
- Andares.
- Guadalajara Centro.
- Santa Anita.
- Puerto Vallarta.
- Gran Plaza.
Requisitos para aplicar a las vacantes
Para postularse a estas vacantes en Liverpool, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Experiencia mínima de 6 meses en el área de interés (indispensable en puestos técnicos como belleza, barbería y manicura).
- Bachillerato terminado (obligatorio).
- Actitud proactiva, entusiasmo y enfoque en el servicio al cliente.
- Habilidad para asesorar a clientes durante su experiencia de compra.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en horarios de tienda departamental.
Cómo aplicar a la vacante en Liverpool
Las personas interesadas pueden postularse directamente en la página de la empresa. La compañía invita a quienes cumplan con el perfil a dar el primer paso hacia una carrera profesional con estabilidad y crecimiento.
Sueldo y beneficios del puesto
El sueldo mensual bruto depende de la vacante, aunque la oferta publicada en el sitio Indeed detalla que el salario parte de los $9,583 pesos mensuales, con contratación por tiempo indeterminado.
Además, Liverpool ofrece prestaciones de ley y beneficios adicionales, entre ellos:
- Caja de ahorro.
- Descuento de empleados.
- Descuento de gimnasio.
- Descuentos y precios preferenciales.
- Días de maternidad y paternidad superiores a los de la ley.
- Opción a contrato indefinido.
- Seguro de gastos médicos.
- Seguro de gastos médicos mayores.
- Seguro de vida.
- Servicio de comedor con descuento.
- Uniformes gratuitos.
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo.
- Vales de despensa.
También brinda acceso a la Universidad Virtual de Liverpool para fomentar el desarrollo profesional, así como oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.
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