Liverpool abre vacante en estos municipios de Jalisco con salario de $9,583 pesos más beneficios: requisitos y cómo aplicar

Liverpool lanzó una nueva convocatoria laboral en Jalisco con un salario base de $9,583 pesos mensuales, además de prestaciones y beneficios. La empresa, con más de 170 años de historia en México, busca incorporar talento para distintas áreas en sus tiendas.

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Las vacantes disponibles para trabajar en Liverpool, Jalisco

La convocatoria laboral de la compañía ha dispuesto diversas oportunidades en diferentes sectores, dirigidas a perfiles con experiencia y vocación de servicio:

Área de belleza y cuidado personal

Consejeros/as de belleza (tratamientos faciales y cuidado de la piel).

Barberos/as.

Manicuristas.

La oferta está dirigida a personas con bachillerato concluido. |Imagen Ilustrativa

Área comercial y atención

Asesores de crédito.

Cajeros/as.

Área operativa

Prevención (seguridad interna).

Tiendas en las que podrás trabajar

Conforme a la oferta laboral, las vacantes están disponibles para diferentes localidades de Jalisco. Entre ellas:



La Perla.

Andares.

Guadalajara Centro.

Santa Anita.

Puerto Vallarta.

Gran Plaza.

Requisitos para aplicar a las vacantes

Para postularse a estas vacantes en Liverpool, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Experiencia mínima de 6 meses en el área de interés (indispensable en puestos técnicos como belleza, barbería y manicura).

Bachillerato terminado (obligatorio).

Actitud proactiva, entusiasmo y enfoque en el servicio al cliente.

Habilidad para asesorar a clientes durante su experiencia de compra.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en horarios de tienda departamental.

Cómo aplicar a la vacante en Liverpool

Las personas interesadas pueden postularse directamente en la página de la empresa . La compañía invita a quienes cumplan con el perfil a dar el primer paso hacia una carrera profesional con estabilidad y crecimiento.

Sueldo y beneficios del puesto

El sueldo mensual bruto depende de la vacante, aunque la oferta publicada en el sitio Indeed detalla que el salario parte de los $9,583 pesos mensuales, con contratación por tiempo indeterminado.

Además, Liverpool ofrece prestaciones de ley y beneficios adicionales, entre ellos:



Caja de ahorro.

Descuento de empleados.

Descuento de gimnasio.

Descuentos y precios preferenciales.

Días de maternidad y paternidad superiores a los de la ley.

Opción a contrato indefinido.

Seguro de gastos médicos.

Seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de vida.

Servicio de comedor con descuento.

Uniformes gratuitos.

Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo.

Vales de despensa.

También brinda acceso a la Universidad Virtual de Liverpool para fomentar el desarrollo profesional, así como oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.