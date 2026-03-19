Motorola G86 baja de precio en Liverpool: Puedes conseguirlo por menos de $5,000 y meses sin intereses

Un celular con pantalla pOLED, cámara Sony y resistencia militar por menos de $5,000 pesos. Liverpool acaba de ajustar el precio del Motorola Moto G86 5G y la oportunidad vale la pena si buscas renovar tu equipo sin vaciar la cartera.

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Principales funciones del Moto G86

La marca mantiene su apuesta por el segmento medio con un dispositivo que combina especificaciones de gama alta y un precio accesible. ¿Por qué el Motorola G86 5G destaca en gama media? El equipo llega con pantalla pOLED de 6.67 pulgadas y resolución 1.5K. Negros puros, colores vivos y una tasa de refresco que hace fluir juegos y series sin tirones. Se nota al desbloquear el teléfono.

Detrás de esa pantalla trabaja un procesador MediaTek Dimensity 7300, optimizado para redes 5G y multitarea. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno —expandible hasta 1 TB—, el teléfono aguanta el ritmo diario sin pedir pausas constantes.

La cámara principal de 50 MP usa sensor Sony LYTIA™ con estabilización óptica (OIS). En español: fotos más nítidas incluso con poca luz o en movimiento. La frontal de 32 MP completa el paquete para videollamadas y selfies sin pixelar.

Si tu estilo de vida es activo, la certificación militar y la protección IP69 del G86 5G marcan la diferencia. El equipo resiste polvo, salpicaduras e incluso inmersiones breves. Ideal para quienes no tienen tiempo de tratar el celular con guante de seda.

La batería de 5,200 mAh con carga TurboPower de 33W cubre jornadas largas. Y si se acaba, una recarga rápida te devuelve a la acción sin esperas eternas.

Moto G86, en Liverpool.|Liverpool.

Precios, formas de pago y envío

El ahorro varía según el color. El modelo Rojo parte de $7,081 y baja a $4,976 MXN, mientras que el Verde inicia en $5,999 y termina en $4,972 MXN. Ambos comparten las mismas especificaciones técnicas; la diferencia está en el presupuesto inicial y el descuento nominal.

Para pagar, Liverpool ofrece opciones flexibles:



Hasta 13 meses sin intereses con Tarjeta Liverpool.

Hasta 6 MSI con tarjetas de bancos participantes.

Presupuesto Liverpool para pagos fijos mensuales.

Envío gratis a domicilio en todo México o recogida en tienda en menos de 4 horas.

Con Android 15 de fábrica y actualizaciones garantizadas, el Motorola Moto G86 5G se posiciona como una opción sólida para quienes priorizan rendimiento y durabilidad sin pagar de más.