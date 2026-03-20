Con 30% de descuento: Este Motorola con 50MP y 256GB de memoria tiene un precio increíble en Liverpool

Liverpool ofrece un celular con 256GB, cámara de 50MP y conectividad 5G por $4,222 pesos. Suena demasiado bueno para ser verdad, pero la tienda acaba de lanzar esta promoción en el Motorola Moto G55, uno de los equipos más equilibrados de la gama media en México.

El descuento representa aproximadamente 31% menos sobre el precio original de $6,128. Una rebaja que coloca a este smartphone en un rango de precio difícil de ignorar para quienes buscan renovar su dispositivo sin gastar una fortuna.

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¿Qué hace especial al Motorola Moto G55?

Más allá del precio, el Moto G55 apuesta por características que usualmente vemos en equipos más costosos. Su pantalla LCD de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz hace que navegar por redes sociales o jugar se sienta fluido. El procesador MediaTek Dimensity 7025, compatible con redes 5G, responde bien a tareas cotidianas y multitarea ligera.

Lo que realmente diferencia a este equipo son sus detalles pensados para el uso diario:



Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) , algo poco común en este rango de precio, que ayuda a capturar fotos y videos sin movimiento

, algo poco común en este rango de precio, que ayuda a capturar fotos y videos sin movimiento Batería de 5,000 mAh con carga rápida TurboPower de 30W para aguantar el día sin ansiedad

para aguantar el día sin ansiedad Resistencia IP54 contra salpicaduras y cristal Gorilla Glass 3 para mayor durabilidad

Audio estéreo con Dolby Atmos y acabados en cuero vegano que elevan la experiencia sensorial

Oferta en Liverpool del Moto G55.|Liverpool

La cámara frontal de 16 MP cumple para videollamadas y selfies, mientras que el sensor ultra gran angular de 8 MP abre posibilidades creativas sin complicar la interfaz. Para quien graba contenido o toma fotos en movimiento, la estabilización óptica marca una diferencia real frente a competidores que solo ofrecen estabilización digital.

Para el usuario mexicano que prioriza almacenamiento amplio y conectividad futura, los 256 GB internos (expandibles hasta 1 TB con microSD) resuelven el dolor de cabeza de quedarse sin espacio para fotos, apps o series descargadas. Los 8 GB de RAM física, más la opción de RAM Boost por software, mantienen el equipo ágil incluso con varias aplicaciones abiertas.

¿Cómo aprovechar esta oferta de Motorola en Liverpool?

Liverpool facilita la compra con hasta 6 meses sin intereses usando su tarjeta, o 3 MSI con Visa, Mastercard y American Express participantes. El envío es gratis a todo el país, y si tienes prisa, el servicio Click & Collect te permite recoger el equipo en tienda en un par de horas, siempre que haya stock disponible.

Con esta promoción, Motorola refuerza su estrategia de ofrecer especificaciones premium a precios accesibles en México.