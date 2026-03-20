La reforma laboral en México podría provocar un cambio impensado para los trabajadores mexicanos por este motivo

La reforma laboral en México reducirá la carga semanal de trabajo de 48 a 40 horas. El cambio, que será gradual hasta 2030, exige transformaciones en los sistemas usados para contabilizar el tiempo laborado.

Actualmente, una proporción significativa de empresas no registra con precisión las horas extras, un problema que podría agravarse con el nuevo esquema laboral.

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Los cambios que exige la jornada laboral de 40 horas en México

La reducción de horas producida por la reforma laboral impulsará a las empresas a migrar sus sistemas de control a plataformas digitales capaces de registrar la entrada y salida de los trabajadores, así como las horas adicionales.

De este modo, con herramientas digitales, los jefes podrán verificar los registros de forma ágil y con datos más precisos y trazables.

Plataformas con IA para registrar los horarios de los trabajadores tras la reforma laboral

En este contexto, las compañías evalúan qué soluciones implementar. Dispositivos digitales de control de asistencia y plataformas basadas en inteligencia artificial (IA) aparecen como las primeras opciones.

Estas tecnologías permitirían a las compañías tener datos (y sus analíticas) rápidamente, en especial para aquellas que aún dependen de métodos analógicos, como listas de papel, o relojes de huella digital. Las plataformas conectadas a internet sirven no solo para registrar el tiempo trabajado, si no también para diferenciar horas extras a la jornada ordinaria.

Este salto de tecnologías será central bajo el nuevo esquema laboral, ya que la normativa exige información casi inmediata para los cálculos de nómina. Y es especialmente relevante en industrias en mano de obra como la construcción, en las que las horas extras son habituales.

Dos personas colocan un techo en una obra en construcción.|Getty Images

Qué ocurre con los trabajadores bajo esquema remoto o híbrido

En el caso de aquellas personas que trabajan con un esquema de trabajo remoto o híbrido, el registro puede parecer más complejo, pero existen soluciones.

Una de las opciones son las aplicaciones móviles con geolocalización, que registran entradas y salidas.

Con los cambios, habría mayor fiscalización

Las autoridades oficiales podrán hacer auditorías o solicitar información periódica con el objetivo de verificar el registro de las horas trabajadas y el pago correspondiente.

Según lo trascendido, la a Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está implementando el Sistema de Inteligencia de Datos para la Inspección Laboral (SIDIL), una herramienta de analítica predictiva que sirve para identificar centros de trabajo con mayor probabilidad de incumplir normas relacionadas con la jornada laboral y el pago de salarios.

¿Cómo se pagarán las horas extras tras la modificación de la jornada laboral?

Tras la reforma, que establece una semana laboral de 40 horas, las horas extra deberán abonarse con un 100% adicional que corresponda a las horas de jornada ordinaria

Además, el decreto constitucional establece un límite máximo de 12 horas extras por semana. Y, en caso de superarlo, la empresa deberá pagar el excedente con el 200% adicional, es decir, el triple.

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