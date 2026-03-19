Ni Jalisco ni CDMX: el estado que prepara el proyecto de retail más grande de México

El mercado de centros comerciales en México continúa en transformación y, aunque ciudades como CDMX o Guadalajara concentran gran parte del inventario, un nuevo proyecto en Oaxaca comienza a destacar por su tamaño y concepto. De acuerdo con el análisis Insight Mercado de Retail México 2025 del broker CBRE, este desarrollo será el más grande actualmente en construcción en el país dentro de su categoría.

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Oaxaca lidera el proyecto retail más grande en desarrollo

El estudio de CBRE señala que el nuevo centro comercial en Oaxaca contará con 60,000 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) bajo un formato de lifestyle center, enfocado en experiencias, entretenimiento y consumo más personalizado.

Este proyecto tiene prevista su entrega para el segundo trimestre de 2027 y forma parte de una ola de inversiones que apunta al centro y sur de México.

Otros desarrollos relevantes identificados por CBRE incluyen:



Proyecto de usos mixtos en San Luis Potosí con 48,600 m²

Nuevo centro comercial en Tulum con 31,100 m²

Desarrollo en Querétaro con 27,000 m²

Ampliación en Ciudad de México con 30,500 m²

Cómo está cambiando el mercado de centros comerciales en México

Según CBRE, el inventario nacional alcanzó los 25.4 millones de metros cuadrados, con una clara dominancia de ciertos formatos.

Los principales modelos son:



Power centers : representan el 51% del total

: representan el 51% del total Fashion malls: concentran el 24%

Mientras los primeros se centran en supermercados y servicios de alta frecuencia, los segundos apuestan por moda y estilo de vida.

La Ciudad de México y su zona metropolitana siguen liderando el mercado con el 31% del inventario, seguidas por Monterrey y Guadalajara, que en conjunto suman una parte importante del sector.

El futuro del retail: menos productos, más experiencia

El informe también destaca un cambio en el comportamiento del consumidor y en la estrategia de las marcas. CBRE anticipa un crecimiento del ticket promedio, impulsado por compras más selectivas y enfocadas en calidad.

Entre las tendencias clave aparecen:



Integración entre tienda física y canales digitales (retail híbrido)

Uso de inteligencia artificial para personalizar la experiencia

Mayor presencia de tiendas monomarca y espacios experienciales

Auge de marcas que conectan emocionalmente con el cliente



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