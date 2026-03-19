Guadalajara anuncia que una importante obra que lleva meses de demora está muy cerca de terminar

El parque Revolución de Guadalajara está muy cerca de ser reabierto, según confirmó la presidenta municipal Verónica Delgadillo días atrás. El proyecto de rehabilitación debía terminarse en 2025, pero las tareas se demoraron y finalmente volverá a funcionar en poco tiempo.

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Últimas novedades sobre la obra en el Parque Revolución en Guadalajara

“Tendrán noticias muy importantes en las próximas semanas. Semana Santa y Semana de Pascua serán semanas en las que estaremos compartiendo el proyecto final del Parque Revolución”, anunció la alcaldesa de Guadalajara.

“Decirles que la ruta que nos trazamos de actividades previas, prácticamente están muy avanzadas; en el caso del Centro Histórico, que era importantísimo seguir con su renovación como lo hemos estado haciendo durante los últimos 10 años, desde el Paseo Fray Antonio Alcalde, Plaza Liberación, la Plaza Tapatía, ya están muy avanzados. Calculamos que a principios de abril, a más tardar la primera quincena de abril, estaremos entregando las obras”, completó Delgadillo.

En este sentido, la inversión anunciada para los trabajos de mantenimiento y conservación del sitio fue de 23 millones de pesos. Cabe destacar que este espacio fue inaugurado en 1935 y forma parte del patrimonio urbano de la ciudad.

Según lo previsto, las labores en el parque Revolución incluyen el mantenimiento general a las pérgolas, bahías de ascenso y descenso de las paradas del transporte público; revisión de líneas hidráulicas y bombas para el óptimo funcionamiento de las tres fuentes; mantenimiento general, pintura y limpieza en zonas de juegos; y tareas de preservación de las bancas de concreto y ladrillo ubicadas en el entorno del parque.

Finalmente, tras el operativo que demoró más tiempo del previsto, el parque Rojo podría reabrir para los ciudadanos de Guadalajara en pocas semanas.