VIDEO: Descarrilamiento de tren en Aguascalientes deja un muerto y varios heridos

La tarde de este jueves 19 de marzo se dio a conocer que un tren de carga de Ferromex sufrió un descarrilamiento en la comunidad de La Estancia de Chora dentro del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, hecho que dejó víctimas fatales en la zona, así como a varios lesionados.

Información extraoficial dada a conocer por medios locales de Aguascalientes, señalan que derivado del accidente, se implementó un operativo militar en el cual el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado brindó los detalles del incidente.

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Cuando la autoridad se descarrila: tragedia y responsabilidad política Humberto Musacchio critica que el descarrilamiento del Tren Interoceánico expone la falta de previsión, la asignación de responsabilidades a personas sin la experiencia adecuada y la renuncia a la rendición de cuentas. 02 enero, 2026

Video del descarrilamiento del tren en Aguascalientes

De acuerdo con la información brindada por Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes, fueron un total de 26 vagones de carga los que terminaron por descarrilar junto al tren provocando un fuerte operativo de seguridad en el área ya referida.

Se informó que el tren en cuestión se encontraba transportando material granulado de gran peso, lo cual terminó complicando las labores de rescate de las personas que resultaron lesionadas por el descarrilamiento.

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre los motivos del accidente, además de que tampoco se han emitido comentarios sobre el estado de salud de los trabajadores que operaban en la locomotora.

🚨 Descarrilamiento de tren en Aguascalientes



Un tren de carga de Ferromex se descarriló en la comunidad de Rincón de Romos, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y siete lesionados.



⚠️ De acuerdo con reportes iniciales, entre las personas afectadas se encuentran… pic.twitter.com/Hsry9uAXsX — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) March 20, 2026

¿Cuántas víctimas hubo por el descarrilamiento del tren?

De acuerdo con el portal JLM Noticias de Aguascalientes, el tren se dirigía de Irapuato hacía Torreón, por lo cual se informó que habían varios migrantes a bordo de la unidad al momento de que terminó por descarrilar.

Hasta el momento se tiene el saldo de una persona sin vida y siete lesionados, los cuales habrían referido ser originarios de Honduras, por lo cual se iniciarán las investigaciones correspondientes sobre su situación migratoria.

Por otro lado, se detalló que tras el accidente dos personas no fueron localizadas, por lo cual se continuaron con las búsquedas correspondientes.

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