Se descarrilla Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros hoy 28 de diciembre

El accidente del Tren Interoceánico ocurrió a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z y la Secretaría de Marina se encuentra en el lugar.

tren_interoceanico_descarrilamiento.jpg
|@Javier_Alatorre | X
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Hoy domingo 28 de diciembre se descarrilló el Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros a bordo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z y la Secretaría de Marina (Semar) ya se encuentra en el lugar del accidente para atender la situación. Hasta el momento hay 15 personas heridas.

De acuerdo con la Semar, se presentó el descarrilamiento de la máquina principal y desde el primer momento se brindó atención inmediata a los pasajeros. Aseguró que se mantiene la coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso.

¿Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que en el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones y la información se brindará con responsabilidad y transparencia.

¿Qué se sabe de los heridos?

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que de manera preliminar hay 15 personas lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y ya se instaló un móduulo operativo para atender la emergencia.

En las acciones de rescate y ayuda participan:

1.Secretaría de Gobierno
2.Guardia Nacional
3.SEDENA
4.SEMAR
5.CDPAZ
6.CAPUFE
7.H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero
8.Unidades de emergencia (paramédicos)
9.Protección Civil del Estado
10.Policía Estatal
11.Policía Vial del Estado
12.Policía Municipal
13.Policía Vial Municipal
14. Servicios de Salud
15. ⁠IMSS-Bienestar

Oaxaca

