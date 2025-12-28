Se descarrilla Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros hoy 28 de diciembre

Hoy domingo 28 de diciembre se descarrilló el Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros a bordo, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z y la Secretaría de Marina (Semar) ya se encuentra en el lugar del accidente para atender la situación. Hasta el momento hay 15 personas heridas.

De acuerdo con la Semar, se presentó el descarrilamiento de la máquina principal y desde el primer momento se brindó atención inmediata a los pasajeros. Aseguró que se mantiene la coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso.

🚨 Se descarriló el Tren Interoceánico en el tramo Chívela-Nizanda, Oaxaca. A bordo viajaban 241 pasajeros y 9 tripulantes. Afortunadamente, de manera preliminar no se han reportado personas lesionadas pic.twitter.com/s9gpql5xUv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 28, 2025

¿Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que en el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones y la información se brindará con responsabilidad y transparencia.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de… pic.twitter.com/OFqLkOwwdF — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 28, 2025

¿Qué se sabe de los heridos?

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que de manera preliminar hay 15 personas lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y ya se instaló un móduulo operativo para atender la emergencia.

En las acciones de rescate y ayuda participan:

1.Secretaría de Gobierno

2.Guardia Nacional

3.SEDENA

4.SEMAR

5.CDPAZ

6.CAPUFE

7.H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero

8.Unidades de emergencia (paramédicos)

9.Protección Civil del Estado

10.Policía Estatal

11.Policía Vial del Estado

12.Policía Municipal

13.Policía Vial Municipal

14. Servicios de Salud

15. ⁠IMSS-Bienestar

El Gobernador de Oaxaca confirma 15 lesionados de manera preliminar por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec https://t.co/CFuaonJvSH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 28, 2025

