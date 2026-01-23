Línea 3 del Mexicable en Naucalpan ya tiene fecha de apertura; conectará con la Línea 2 del Metro CDMX

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer que la nueva Línea 3 del Mexicable en el municipio de Naucalpan comenzará a dar servicio a partir del primer trimestre del 2027, esto gracias a que en enero de este 2026 suma un 65% de avance la obra que contará con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la dependencia del Edomex, que se informó que esta obra contará con una extensión de hasta 9.5 kilómetros que se recorrerán en un total de 10 estaciones para reducir el tiempo de traslado hasta en dos terceras partes.

¿Cuándo inician las pruebas en la Línea 3 del Mexicable?

De acuerdo con Juan Manuel Carrillo, encargado de obra de la Línea 3 del Mexicable , se espera que en los próximos tres meses de este 2026 se tengan las condiciones necesarias para iniciar las pruebas electromecánicas y los ajustes en los niveles que deberán tener las canastillas para el correcto funcionamiento de la obra.

Se destacó que esta será la primera vez en México que se cuente con una estación que funciona con tres equipos de potencia, pues el paradero “La Tolva” será alimentada de energía por la línea troncal (la de la estación Cuatro Caminos a La Tolva), uno más en la Antena A que irá de la estación La Tolva a Izcalli Chamapa y la última en la Antena B de La Tolva a Lomas del Cadete.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 3 del Mexicable?

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, las estaciones con las que contará esta nueva Línea 3 del Mexicable partirán de Mexipuerto Cuatro Caminos hasta Lomas del Cadete.

Las estaciones son las siguientes:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

Obra beneficiará a más de 700 mil habitantes de Naucalpan

Vale la pena mencionar que las autoridades mexiquenses destacaron que esta obra beneficiará a un total de 700 mil habitantes de las zonas más alejadas y de difícil acceso en el municipio de Naucalpan, esto gracias a que los recorridos se harán en un máximo de 30 minutos de terminal a terminal.

