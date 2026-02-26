El tiempo que tomará hacer toda la obra de la Línea 5 del Mexibús en el Edomex; rutas y estaciones

Oficialmente se confirmó que Grupo Hycsa por medio de las subsidiarias Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, ganaron la licitación para construir toda la nueva Línea 5 del Mexibús que se estará realizando próximamente en el Estado de México (Edomex).

A través de un comunicado de la compañía, se confirmó que el plazo de la ejecución de la obra será de aproximadamente 764 días naturales, dentro de los cuales se deberían concluir las edificaciones de estaciones y rutas del mismo Mexibús.

Rutas y avenidas por las que pasará la nueva Línea 5 del Mexibús

De acuerdo con la información oficial que ha surgido sobre la construcción de la nueva Línea 5 del Mexibús, serán un total de 29.41 kilómetros de largo los que tendrá la ruta establecida por las autoridades mexiquenses.

Se espera que toda la ruta cruce por municipios como el de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, además de que tendrá conexión directa con la Ciudad de México (CDMX) en la zona de El Rosario.

Es importante mencionar que la ruta completa se encargará de conectar la zona de Lechería del Estado de México, con El Rosario en la capital de la República Mexicana, esto con ayuda de hasta 30 estaciones del Mexibús.

Estaciones que tendrá la Línea 5 del Mexibús

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Edomex a cargo de Daniel Sibaja, la Línea 5 del Mexibús contará con las siguientes estaciones distribuidas entre los municipios ya mencionados:

Lechería

La Quebrada

Pensamiento

Azalea

Parque Industrial

Melchor Ocampo

Antiguo Camino a Minas

Lago de Guadalupe

CRIT

Camino San Mateo

Orquídeas

Tequexquinahuac

José María Morelos

Toltecas

Henry Ford

De los Jinetes

Filiberto Gómez

Mario Colin

Recursos Hidráulicos

Galeana

Hidalgo

Abraham Lincoln

Viveros de la Loma

Ignacio Zaragoza

Santa Mónica

Puente de Vigas

Las Armas

Bachilleres 1

El Rosario

