Carreteras y calles con bloqueos hoy miércoles 18 de marzo en Jalisco

La mañana del miércoles 18 de marzo de 2026 comenzó con distintos siniestros en el estado de Jalisco que ralentizan el flujo de tránsito en distintas calles, autopistas y carreteras del estado.

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Dos accidentes colapsan la Calzada Lázaro Cárdenas en la zona de la Nueva Central

La Calzada Lázaro Cárdenas registra colapsos viales este miércoles 18 de marzo debido a dos siniestros ocurridos en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera. Aunque los carriles centrales presentan fluidez en otros tramos, la carga vehicular en las laterales y el bloqueo en el sector oriente complican los tiempos de traslado para los conductores que transitan por este eje principal de Guadalajara.

Ante la saturación en la zona de la Nueva Central Camionera, las autoridades viales sugieren utilizar arterias paralelas que faciliten la conexión con el sur y oriente de la metrópoli. La Calzada González Gallo se posiciona como la opción más recomendable para quienes buscan ingresar a la carretera a Chapala sin quedar atrapados en el congestionamiento de los nodos logísticos del oriente.

Asimismo, la Avenida Dr. R. Michel funciona como una ruta de escape eficiente para el flujo vehicular que se dirige hacia la zona industrial o el centro sur de la ciudad.

Tráiler accidentado afecta la circulación en la autopista Guadalajara-Tepic

Se registra un incidente vial en el kilómetro 20 de la autopista 15D Guadalajara-Tepic, a la altura de Amatitán, Jalisco, debido a una falla mecánica en un tráiler. El vehículo de carga sufrió la rotura de una rótula, lo que provocó que se proyectara hacia la cuneta y el talud, quedando varado en el tramo que conecta Tequila con El Arenal. Actualmente, el carril derecho y el acotamiento en dirección a Guadalajara permanecen obstruidos por la unidad pesada, lo que genera una reducción de flujo y exige extremar precauciones al circular por este corredor logístico este miércoles.

Volcadura en la carretera libre a Zapotlanejo deja una persona lesionada

Se registra una volcadura en la carretera libre a Zapotlanejo, específicamente en el tramo posterior al restaurante El Canelo en el sentido que conduce de Guadalajara hacia el oriente. La autoridad de emergencia reporta que una mujer resultó lesionada tras el percance, lo que ha generado el despliegue de unidades de rescate y una reducción de carriles en la zona. Ante este incidente técnico, se recomienda a los conductores tomar precauciones y reducir la velocidad al transitar por el sector, ya que la autopista presenta una circulación lenta mientras en ese tramo donde se realizan las labores de atención médica y el retiro del vehículo siniestrado.