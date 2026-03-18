Bloqueos hoy miércoles 18 de marzo en carreteras y autopistas

Si vas a salir a carretera es importante que sepas de los cierres parciales y totales que hay hoy miércoles 18 de marzo debido a bloqueos por parte de manifestantes, obras de mantenimiento y accidentes viales.

La mayoría de los incidentes ya fueron atendidos por los servicios de emergencia y en la zona del incidente se encuentra personal de CAPUFE y la Guardia Nacional (GN) para alertar a los conductores.

Paro de la CNTE

Este miércoles, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán un paro nacional para que las autoridades atiendan sus demandas.

El paro contempla bloqueos en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, casetas y carreteras, sobre todo en Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.

Vialidades afectadas y hora exacta del paro de la CNTE durante tres días en CDMX La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamó hace unos días a un paro nacional mismo que se llevará a cabo del miércoles al viernes. 17 marzo, 2026

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

Autopista Isla - Acayucan

La autopista Isla - Acayucan registra cierre a la circulación a la altura del kilómetro 36, dirección Isla, tras un accidente vehicular. Servicios de emergencia ya realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada. CAPUFE pide a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Isla - Acayucan, km 36, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026

Autopista Plan de Ayala - El Porvenir

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Plan de Ayala - El Porvenir, a la altura del kilómetro 8, dirección El Porvenir, después de que se registrara un choque. Se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y disminuir la velocidad.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 8, dirección El Porvenir. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026

Carretera libre Actopan - Ixmiquilpan

Guardia Nacional informó que se registra cierre total de la circulación en la carretera libre Actopan - Ixmiquilpan, cerca del kilómetro 041 + 100, a la altura del municipio Caxuxi. Los conductores pueden tomar como alternativa la carretera Actopan - Tula.

#TomePrecauciones en #Hidalgo se registra cierre total de la circulación tras presencia de personas cerca del km 041+100, de la carretera libre Actopan - Ixmiquilpan a la altura de la altura del Mpio. Caxuxi. Se orienta a la ciudadanía #rutaalterna carretera libre Actopan - Tula. pic.twitter.com/4hWCfTk4Er — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 18, 2026

Carretera Puebla - Orizaba

Se registra cierre total de circulación en la caseta de cobro La Esperanza de la carretera Puebla - Orizaba luego de un accidente vial cerca del kilómetro 207 + 500.