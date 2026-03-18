adn bueno
Última hora

Iztapalapa se mueve: Se registra microsismo de magnitud 2.5 en CDMX

Bloqueos hoy miércoles 18 de marzo en carreteras y autopistas

Se registran cierres parciales y totales hoy miércoles por bloqueos en casetas de cobro; accidentes paralizan carreteras y autopistas.

Bloqueos en carreteras y autopistas hoy miércoles 18 de marzo
Se registran bloqueos en carreteras y autopistas hoy 18 de marzo; CAPUFE y Guardia Nacional alertan de presencia de manifestantes.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Si vas a salir a carretera es importante que sepas de los cierres parciales y totales que hay hoy miércoles 18 de marzo debido a bloqueos por parte de manifestantes, obras de mantenimiento y accidentes viales.

La mayoría de los incidentes ya fueron atendidos por los servicios de emergencia y en la zona del incidente se encuentra personal de CAPUFE y la Guardia Nacional (GN) para alertar a los conductores.

Paro de la CNTE

Este miércoles, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán un paro nacional para que las autoridades atiendan sus demandas.

El paro contempla bloqueos en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, casetas y carreteras, sobre todo en Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

Autopista Isla - Acayucan

La autopista Isla - Acayucan registra cierre a la circulación a la altura del kilómetro 36, dirección Isla, tras un accidente vehicular. Servicios de emergencia ya realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada. CAPUFE pide a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso.

Autopista Plan de Ayala - El Porvenir

Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista Plan de Ayala - El Porvenir, a la altura del kilómetro 8, dirección El Porvenir, después de que se registrara un choque. Se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y disminuir la velocidad.

Carretera libre Actopan - Ixmiquilpan

Guardia Nacional informó que se registra cierre total de la circulación en la carretera libre Actopan - Ixmiquilpan, cerca del kilómetro 041 + 100, a la altura del municipio Caxuxi. Los conductores pueden tomar como alternativa la carretera Actopan - Tula.

Carretera Puebla - Orizaba

Se registra cierre total de circulación en la caseta de cobro La Esperanza de la carretera Puebla - Orizaba luego de un accidente vial cerca del kilómetro 207 + 500.

Tags relacionados
Bloqueos hoy

LO MÁS VISTO