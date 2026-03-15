Clima hoy: Nuevo frente frío 41 afectará México este domingo; temperaturas por estado

Hoy domingo 15 de marzo de 2026 se lleva a cabo la segunda fecha del festival musical Vive Latino, por lo que seguramente te convendrá saber cómo estará el clima. A continuación te presentamos el pronóstico del tiempo tanto para la capital como el resto de la República.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy se espera que por la tarde ingrese sobre el norte y noreste de México el frente frío 41, lo que provocará un descenso en las temperaturas y fuertes vientos. Se esperan rachas de 70 a 90 km/h, así como posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, habrá chubascos en Tamaulipas, con la posibilidad de que un intenso evento de "Norte" afecte el litoral de Tamaulipas en las primeras horas del lunes.

Por otro lado, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, combinado con humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y tormentas eléctricas en varias entidades del centro y sureste del país.

Mientras tanto, la onda de calor continuará afectando a estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, entre otros.

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Lluvias en México hoy domingo 15 de marzo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

¿En qué estados hará calor el domingo 15 de marzo de 2026?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Frío en México

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

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