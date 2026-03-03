Las sequías comienzan a preocupar en México este 2026 con el aumento de incendios forestales

Las sequías en México se han convertido en un problema constante en los últimos años. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para este 2026 no es alentador, ya que, aunque comenzó de mejor manera que el año anterior, el aumento en los incendios y la falta de lluvias podrían pasar factura muy pronto.

Detallaron que el 7.0% del territorio nacional se mantiene en sequía y que el 8.5% está "anormalmente seco". La cifra todavía se mantiene por debajo del 9%, cantidad con la que se cerró el 2025.

SMN alerta por posible aumento de sequías

Durante el reporte técnico del 3 de marzo, Rafael Trejo Vázquez, gerente de Meteorología y Climatología del SMN, declaró que: "únicamente se tiene sequía de moderada a a excepcional en el 6.9% del territorio nacional", apuntando que los estados afectados son:



C hihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Entidades afectadas, principalmente, en las zonas fronterizas. El gran problema es que las zonas con sequías podrían extenderse a otros estados si se mantienen la falta de lluvias, las altas temperaturas y los incendios forestales.

Ante la situación de sequía, el subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo una invitación a la población para optimizar el recurso, detallando que también podría haber cambios en el proceso de abastecimiento de agua para la población para hacerlo rendir al máximo.

El problema de los incendios forestales

Los incendios se han convertido en un tema común en las noticias de todos los días. De hecho, este martes 3 de marzo se registraron 16 incendios activos en todo el país. Gracias a esto, las autoridades han detallado que los estados más afectados por este problema son: Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Veracruz.

Los incendios que se salen de control son extremadamente peligrosos y pueden provocar efectos adversos en las zonas, aumentando las condiciones de sequía, que podrían extenderse durante varias semanas e incluso meses.

